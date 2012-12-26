Деноминации в 2013 в Беларуси не будет

Новости Беларуси. Четвертый транш кредита ЕврАзЭС поступит в Беларусь в ближайшее время. Об этом сообщила сегодня глава Нацбанка Надежда Ермакова. 440 миллионов долларов предоставит Антикризисный фонда. Три из шести частей трехмиллиардного кредита были получены ранее. Также Надежда Ермакова отметила, что до конца года в Беларуси сохранится на прежнем уровне ставка рефинансирования. Сейчас она составляет 30%.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Надеемся, что четвертый транш поступит в январе. Потому что в декабре есть еще технические вопросы. Что касается пятого и шестого - мы должны уточнить ту программу, которая была принята с антикризисным фондом и подписана нами. Это и есть тот вопрос экономного и бережливого расходования тех денег, которые мы сами должны заработать.

Главный финансовый институт прогнозирует и стабильность курса белорусского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова:

Не Национальный банк формирует курс, а рынок, то есть экономика. Ожидать ли деноминации и девальвации? Ни то, ни другое не предполагается. В 2013 году при такой инфляции, которая у нас предполагается, в 12%, деноминацию проводить нельзя.