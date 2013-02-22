Александр Лукашенко: Сегодня объективных причин для девальвации национальной валюты нет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко, посещая 22 февраля Минский комбинат хлебопродуктов, ответил на вопросы журналистов. Президента попросили прокомментировать мнение отдельных представителей так называемого «экспертного сообщества» о том, что высокие задачи по модернизации в стране могут быть реализованы только за счет девальвации национальной валюты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я к этому отношусь как к разговорам. У нас сегодня нет никакой необходимости девальвировать национальную валюту. Но если кто-то думает, что модернизацию можно провести за счет девальвации валюты, мне такая модернизация не нужна. Я не хочу проводить периодически, перманентно общество через кризисы и потрясения ради того, чтобы построить здание или поставить новую линию. Мы лучше дольше, но спокойно, с холодным здравым умом, но чистыми руками проведем эту модернизацию.

Кому-то опять хочется встряхнуть общество, закричать о девальвации. Ну, покричат. Уже трижды кричали после этого: «С 1 января все обрушится». Я же вам говорил, что не обрушиться. Не обрушилось. Поэтому для меня вообще новость, что какие-то идиоты в стране, так называемое экспертное сообщество, говорят о девальвации национальной валюты во имя какой-то модернизации. Модернизация такой ценой нам не нужна. У нас сегодня объективных причин для девальвации национальной валюты нет.

Более того, в последнее время, мне председатель Национального банка докладывает, у нас вообще хорошие процессы пошли. Население меньше валюты стало покупать, юридические лица меньше валюты, Национальный банк больше скупает сейчас валюты, нежели продает. Зачем, спрашивается, на ровном месте создавать проблемы, которые сотрясают все общество. Вот на сегодняшний день я вижу так эту ситуацию.