Александр Лукашенко: Белорусский рубль под промышленность девальвироваться не будет

Новости Беларуси. От производства велосипедов до выпуска электроскутеров. Президент Александр Лукашенко посетил обновленный завод «Мотовело». Какие задачи поставил глава государства перед всеми промышленниками страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые велосипеды на заводе «Мотовело» начали производить более 60 лет назад. Сейчас здесь выпускают около 50 различных видов двух и четырехколесной техники. Вот новинка – электроскутер. Его можно заряжать от обычной розетки – 220 вольт. На одной подзарядке можно проехать около 50 километров.

Скорость такой электромопед развивает не очень большую. Быстрее 35 километров в час не едет. Зато экологичен и совсем не требует топлива. Мотовелозавод до 1992 года был госпредприятием. Потом его реорганизовали в акционерное общество. В 2007 году государственный пакет акций был выкуплен австрийской фирмой. Иностранная компания обязалась сохранить специализацию предприятия. При этом инвестор вложил в развитие предприятия 20 миллионов долларов.

Александр Муравьев, Председатель наблюдательного совета группы компаний:

Основной рынок сбыта - СНГ. Бренд «Минск» очень узнаваем на Кубе и во Вьетнаме. Но для того, чтобы сильно конкурировать там, нужно стать сильным здесь. Конкурировать надо со всеми брендами.

Однако оценки, которые дают работе инвестора, расходятся. С одной стороны, с 2010 начался постепенный рост объемов производства на «Мотовело». За год здесь выпускают около 170 тысяч велосипедов и около 6 тысяч мотоциклов. Белорусская двухколесная техника начала возвращать былую славу марки. С другой стороны, объемы производства все же меньше, чем изначально планировал инвестор. Ведь к 2012 было заявлено, что «Мотовело» будет за год выпускать полмиллиона велосипедов. Сейчас эта цифру отодвинули уже на 2017.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все понятно, пусть у вас будет плохой продукт, но будут деньги. Что мне с того, что у вас хороший продукт, а денег нет. Это же не разговор бизнесмена. Хорошее предприятие, хороший продукт, а денег нет. Ну что толку? Значит надо посмотреть и по этому предприятию, чтобы мы потом руками не разводили и не думали, что там происходит, «ай-я-яй!» не кричали.

Кроме того, сейчас предприятие испытывает определенные сложности с финансами. Предприятию приходится значительные средства тратить на выплату кредитов, ставки по которым все время растут. Дорогие займы не помогают решить такую проблему, как дефицит оборотных средств. Президент порекомендовал руководству предприятия обратиться за финансовой поддержкой к одному из коммерческих банков.

Александр Лукашенко:

Сделаем рассрочку там, какую-то отсрочку. Я почему взял Костюченко? Во-первых, он на языке, не сходит с языка. Во-вторых, он не очень напрягается, вывозит деньги. А в-третьих, он частник. И ты частник. Я думаю, вы договоритесь. А Кобяков мне доложит.

Сегодня на "Мотовело" зашла речь и о положении дел во всем промышленном комплексе страны. Как доложил президенту первый вице-премьер Владимир Семашко, в 2013 ожидается снижение объема промпроизводства на 2% к уровню 2012 года. Между тем, снижение темпов работы промышленности остановлено, наблюдается позитивная тенденция по уменьшению складских запасов. К концу года правительство планирует, что на хранилищах заводов и фабрик останется лишь 62% среднемесячного объема производства – при нормативе в 60%. При этом Александр Лукашенко пообещал отставку членам правительства и директорам предприятий, если к 1 января промышленность не выйдет на обещанные показатели.

Александр Лукашенко:

Белорусский рубль под промышленность девальвироваться не будет. Говорю вам публично для всех. Белорусский рубль будет или укрепляться, или ослабляться в зависимости от спроса и предложения. Сейчас у нас немножко вырос спрос на валюту, так? Поплыл рубль. Он стал 9,30 вчера. Это железная задача Национальному банку: ни в коем случае ничего искусственно не сдерживать и не тратить золотовалютные резервы. Это святое. Я не могу запасы, которые предназначены на тяжелейшие времена и предназначены на 3 месяца импорта (у нас даже чуть меньше) на нефть, на газ, на лекарства (мы половину еще лекарств закупаем), я не могу вам отдать их. Вы производите трактора, автомобили, БелАЗы, МАЗы и прочую дребедень – везите, продавайте и живите на свою валюту. Никакой искусственной девальвации, чтобы вам жизнь облегчить и экспорт улучшить, не будет. Будет спрос, будет падение. Не будет спроса – рубль будет крепким. Так во всем мире. И я страну не могу бросить под ноги пяти директорам, которые у вас сегодня ни черта не делают. Я вам должен сказать так, чтобы вы не меня не обижались потом, вы же знаете мой характер. Если 1 января вы не выйдете на то, что сказал Семашко и вы подтвердили, ни Семашко, ни вас, ни директоров в этих должностях не будет. Железобетонно. И еще оценку дадим премьер-министру, может он вместе с вами в обнимку уйдет. У меня выхода другого нет. Если директор моторного завода, который работает сегодня больше, чем я руководителем - я страны, а он этого завода, начинает мне чего-то объяснять, если он сегодня начинает мне рассказывать и прожектерские планы строить на будущее, или «Атлант», у которого сегодня вдруг в Венесуэле зима появилась и он накапливает что-то на складах, в убыток работы кувыркается фактически, так я ж не посмотрю на то, что «Атлант» - это какое-то там ЗАО или ООО. Для меня это народное предприятие. Создано кровью и потом белорусского народа. Почему я к Муравьеву требования эти предъявляю? Потому что он пришел ко мне и сказал: Я сделаю, дайте мне. И мы ему продали, где-то передали за копейки чего-то, эти заводы и сказали: Делай. Это вот последний ему шанс, последнее, так сказать, доверие. А 1 января близко, мы посмотрим на динамику. Поэтому вы на меня не обижайтесь. Это кадровая политика. Но должен вам сказать, мужики, следующее: Кобяков уже свое получил за то, что освобожденных от должностей пересадил несколько человек, а их всего там сотни освободили, но несколько человек попали на теплые места. И когда мне доложили, я говорю: Вместе с ними пойдешь. Он пошел и повыгонял их всех. Если директор моторного завода сегодня слесарь - значит он пойдет работать слесарем или бригадиром слесаря. Если он конструктор - он пойдет работать - и захочет - конструктором. Понимаете? Теплых мест, а не дай Бог коммерческих структур, для вас не будет. Потому что эти коммерческие структуры будут уничтожены мгновенно, если они возьмут на работу без моего ведома, моего кадрового реестра людей. У меня нет другого выхода. Или вы работаете - вытягиваетесь в струнку и даете результат, или вы уходите туда, где вы можете.

При этом чтобы население не так активно вывозило валюту из страны, президент предложил ввести пошлину для любителей шопинга за рубежом.

Александр Лукашенко:

Наши люди сегодня - нас все критикуют, бедная нищая страна - до 3 миллиардов в год вывозят за границу в Евросоюз и привозят барахло, которое мы тоже выпускаем. Так вот я им давно поручил, вплоть до того, что выезжаешь за пределы за этим барахлом - не барахлом, не важно, заплати выездную пошлину. Заплати деньги за выезд. Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем - $100 с носа плати и езжай за границу. Тогда он придет в наш магазин и купит наш холодильник, не будет тащить из Евросоюза это барахло сюда. Неизвестно, какого производства. Они будут сидеть, потирать руки - 3 миллиарда вывезли им денег туда, у них развивается торговля, у них развивается производство, а мы барахтаемся здесь как дураки.

В то же время президент потребовал, чтобы правительство более активно работало по наращиванию белорусского экспорта, в том числе и калийных удобрений.

Александр Лукашенко:

Так я вам 5 лет назад поставил задачу: правительство должно стать одним министерством торговли, мы плохо работаем по экспорту. Потом я перевел внешнеполитическое, все дипломатические ведомства на торговлю. Была поставлена в вашем присутствии прямая задача: вы должны торговать. Напрягаться должны все. И посол, и даже не посол. Вы, наверное, немножко отвлеклись, сегодня все заместители министров иностранных дел ездят по странам и ведут за руку представителей Белорусской калийной компании для того, чтобы заключить договоры и преодолеть этот кризис.

Глава государства затронул и тему продажи «Беларуськалия».

Александр Лукашенко:

Это ж идиотом надо быть, чтобы после и даже до этого развала, чтобы когда внизу цена предприятия, я взял да и его продал. Вот у Муравьева спроси? Он бы продавал? Нет! Так зачем вы меня толкаете продавать его? Я же не преступник. Я не враг своему народу.

После совещания с членами правительства и белорусскими промышленниками Александр Лукашенко ознакомился с работой обновленного "Мотовело". Глава государства осмотрел конвеер, а также испытательный стенд, куда перед продажей поступает каждый мотоцикл. После этого президенту показали линейку всей техники, которую здесь выпускают. Среди продукции – в том числе и агрегаты для сельского хозяйства. Но, конечно, основа всех продаж – это знаменитые «Аисты».

Александр Лукашенко:

Почему я беру из пятерки этих велосипедов, которые у меня есть, я беру итальянский велосипед, а не твой? Почему? Беру, мизинцем поднимаю его, он полтора – два с половиной кг весом. Почему я твой не беру? Твой у меня висит, аккуратно под крышей подвешен – я его двумя руками, здоровый мужик и двумя руками снимаю. Когда ты сделаешь велосипед нормальный? Посмотри: мы тебе велодорожки, мы тебе это, мы тебе то.

Сегодня же на заводе президент пообщался с участниками мотопробега Брест-Душанбе, посвященного 10-летию ОДКБ. Марафон стартовал на днях. В общей сложности этим мотоциклистам предстоит преодалеть расстояние в 10 000 километров. Хороший должен получится тест-драйв и одновременно реклама белорусской техники.