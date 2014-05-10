Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не будет девальвации и озвучил дату подписания Беларусью договора о ЕЭС

Новости Беларуси. Беларусь договорилась с Россией о поставках нефти под полную потребность и поэтапной отмене уплаты экспортных пошлин на нефтепродукты. Об этом Президент Беларуси заявил 9 мая журналистам, говоря об итогах состоявшихся накануне в Москве переговоров с руководством России. Александр Лукашенко подчеркнул, что стороны достигли договоренности по всем вопросам, в том числе по вопросам продажи собираемых в Беларуси автомобилей на российском рынке. Также решен вопрос грузоперевозок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы решили на десятилетие вперед вопрос поставок природного газа (он и раньше был решен), очень важно — нефти в тех объемах, которые мы хотели бы с перспективой увеличения, если нам это нужно будет. Но пока 23 млн т для нас предостаточно для того, чтобы загрузить нефтеперерабатывающие заводы. Для внутреннего потребления, для поставок на внешние рынки и так далее. Связанные с этим пресловутые таможенные пошлины. Мы договорились, что постепенно будем их снимать. В будущем году это примерно половина останется в Беларуси. А с 2016 года я полагаю, что мы решим и вторую часть. Я уверен, что мы в течение 2 лет полностью снимем эти пошлины и будем цивилизованно торговать.

Мы договорились о том, что Российская федерация (как это и было обещано в конце прошлого, в начале этого года) перечислит нам $2 млрд для пополнения золотовалютных резервов. Это произойдет уже в мае. Думаю, что через неделю мы этот вопрос решим. Таким образом, финансовые и экономические вопросы надо решить и с Россией в этом плане договориться.

Причина одна. Вы понимаете, что вокруг нас давно, вокруг России сейчас пытаются сжать тиски финансовой и экономической блокады. Вы, наверное, если отслеживали вчерашнее событие, мы постоянно говорили о том, что мы очень многое можем сделать, мобилизовав внутренние резервы. Мне было приятно слышать от наших коллег из России, что все предприятия, которые сегодня функционируют в Беларуси, будут востребованы не только в нашем сегодняшнем таможенном будущем экономическом союзе, но и вообще на постсоветском пространстве. Очень большой сейчас спрос на электронику, на микросхемы, на нашу космическую технику, автомобилестроение, сельхозмашиностроение. Это все то, что мы делали, но делали не в полном объеме. Вот мобилизация внутренних этих резервов позволит нам спокойно выйти из существующего положения, поэтому этот визит был успешным, как я считаю, плодотворным. Самое главное, что нам удалось снять все вопросы и настороженности, которые были до настоящего времени.

Беларусь и Россия также урегулировали продажи автомобилей Джилли на российском рынке. По словам главы государства, на прошедших в Москве переговорах вопрос этот вопрос был решен легко и быстро.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы решили вопрос автомобильный вопрос, мы пришли к тому, что это не та тема и проблема для наших рынков в России и Беларуси, чтобы ее обсуждать в таком контексте и испортить отношения с китайцами, с КНР. Они, в конце концов, могут и обидеться. Сказать россиянам: неужели там рынок обрушен (они там по-моему 1млн в год продают автомобилей). И потом, это просто выбор для россиян. Если они хотят купить этот автомобиль, пусть покупают, если он некачественный, ни у нас, никто их не возьмет. Более того, они ведь в прошлом году произвели около 50 000 таких же автомобилей в России. Все продали. Немцы, французы не смогли продать свои, а они продали и прирастили, по-моему, 40% или 46% . Все остальные упали. Так есть спрос. Почему этот автомобиль не должен найти там свою нишу. Да, надо локализация. Да, надо, чтобы больше и больше там было белорусских и российских комплектующих, но это в раз не делается. Мы за два года локализуемся на 30%. К 2018 году на 1 января — на 50%. Мы построим новый завод. Мы договорились с китайцами, они выделяют нам, по-моему, $250 млн в кредит, и мы построим суперсовременный завод. Там будут производить суперсовременные автомобили. Это будет наш автомобиль. Это нормально россияне воспринимают, но мы тогда их будем производить, может быть, и 250 000. Но не 35 000 или 40 000, как мы планировали в этом году. Поэтому мы договорились, что мы порядка 2% от такого класса автомобилей в России поставим отсюда. Это где-то будет 20-25 тысяч автомобилей (может, 30000).

Прозвучал от журналистов и вопрос о девальвации. Ведь в последнее время так называемые «независимые экономисты» в своих комментариях предсказывают в Беларуси обвал рубля. Президент заявил, что для поддержания стабильности национальной валюты в стране достаточно ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Девальвации, обвалы, воины, конфликты — все зависит только от нас. Если вы этого не захотите, поверьте, этого в Беларуси никогда не будет. Я вам гарантирую. Если вы этого хотите, что я могу сделать? Вы этого хотите — я ваш слуга. Пожалуйста, делайте. Никакой девальвации мы не планируем. Знаете, кто-то говорит: давайте девальвируем на 10%, кто-то на 20% нашу национальную валюту. Кому-то хорошо — экспортерам. Но это глоток воздуха на какое-то мгновение. С другой стороны (есть же другая сторона), это ударит по всему населению. Это же всплеск цен, приличный всплеск цен. И он потом другим концом ударит по этим экспортерам. Нам это надо? Нам это не надо. Мы и так сегодня, наверное, на 7-8% с начала года девальвировали (плавно, аккуратно, без гвалта и шума) национальную валюту. Вы, наверное, смотрите за курсом. Мы ж его не держим посиневшими руками. Зачем же увеличивать цену на валюту если сегодня нет такой необходимости? Это, во-первых. Во-вторых, народ же все видит (мы же публикуем это). Золотовалютные резервы: они есть, либо их нет. Около 5 млрд этих резервов мы сегодня имеем, плюс 2,5, которые мы получаем в этом году от Российской федерации. Нам предостаточно.

Но это не значит, что эти деньги все потратим на то, чтобы удерживать валюту. Но если мы еще до конца года девальвируем ее на 5%, 7%, ничего страшного не произойдет. Самое главное — зарплату мы должны выплатить, чтобы они не почувствовали. А почему там некоторые, плохо говорящие на русском, белорусском языках, начинают «подзуживать»? Вы понимаете. Для них чем хуже в стране, тем лучше для них. Они так и не сделали выводы из украинских событий, они не понимают, что мало не покажется и им, если не дай Бог дестабилизируется обстановка. Поэтому мы не планируем никакой девальвации. Знаете, если бы планировали, я бы не ездил, не выпрашивал эти кредиты. Зачатки восстановления мировой экономики, особенно нашей, уже наблюдаются. И МТЗ там потихонечку уже зашевелился, пошел приток валюты. Даже БелАз, вся угольная, металлургическая, горнодобывающая промышленность во всем мире остановилась. Ни уголь никому не нужен, потому что металл никому не нужен был — кризис. Конечно, что возить на БелАзе? Перестали покупать. А сейчас уже по несколько автомобилей туда-сюда. Пошла уже торговля. Я уже не говорю о Белкалии, который поднялся с колен. И другие предприятия. Значит, уже и промышленность наша дает какой-то эффект.

Возьмите сельское хозяйство. В прошлом году в Россию мы продали на $6 млрд продукции. Если бы у нас сегодня была 10 млрд, Россия и на 10 купила бы. Поэтому мы фальсированно наращиваем сельхозпродукцию, чтобы ее больше продали. Это валюта, причем живая, мгновенно поступает в страну, то есть у нас нормальные перспективы. Но нужно встряхнуться самим, всему народу и искать счастье здесь.

Представители СМИ попросили главу государства прокомментировать публикации в некоторых средствах массовой информации о том, что Александр Лукашенко уже фактически начал очередную президентскую кампанию и начинает агитацию на фоне борьбы с коррупцией.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как только закончиличь прошлые выборы, Лукашенко начал свою предвыборную кампанию. Поверьте, это так. Если ты хочешь, чтобы тебя без проблем избрали президентом, ты должен с первых дней работать на эту президентскую кампанию. У нас народ не глупый. Если ты проспишь 4,5 года, а полгода будешь убеждать, что ты хороший, что ты будешь президентом, народ посмеется. Ты должен каждый год работать, работать и работать, чтобы последний год или полгода вообще ничего не делать и сказать: люди, решайте. Вот мой принцип.

Что касается борьбы с коррупцией, вспомните депутата Лукашенко, первые президентские выборы, последующие, мою практическую деятельность в этой сфере. Самое жесткое законодательство в борьбе с коррупцией создано в Беларуси. События в Украине. А коррупция стала основной причиной (я уже говорил несколько об этом) развала экономики этих событий. Может быть, это нас подстегнуло, чтобы актуализировать эту проблему. Прощения не будет никому. Если мы будем бороться против врачей, которые какую-то взятку вязли или шоколадку получили (это тоже плохо, этого не должно быть), а будем забывать о том, что рядом высокопоставленные чиновники воруют напропалую, и миллионы мы теряем в результате их бездеятельности и воровства — такая борьба никому не нужна. Это показуха. Поэтому перед законом ответственны все. Перед законом ответственны все.

И то, что Лукашенко предвыборную кампанию начал: я ее не начинал и начинать не буду. Она будет идти в том же ключе, что и в прошлые выборы. Народ должен прийти и разобраться: нужен Лукашенко, не надоел — избирайте, нет — будет, наверное, человек 10. Они всегда, вот несколько лет, может, десятилетия, ходили в нашем обществе, делали заявления, кто-то в тюрьме отсидел, кто-то еще что-то. Вы им дадите оценку и сделаете свой осознанный выбор. Я даже больше скажу: если вы за меня не проголосуете, я уже не обижусь. Яуже наработался так в этой должности. Это не просто работа, это самопожертвование. Если кто-то на это готов — я буду только рад, если такой человек появится, потому что я не вечный. Рано или поздно придется уходить. Я очень хочу, чтобы за мной пришел человек, который не будет рушить, не будет оплевывать все то, что мы с вами создали. А что касается коррупции и прочее — это не главные проблемы. Никто нас никогда не разрушит, не свернет нам голову, если мы в экономике выстоим. Вот это главное. Рожайте детей, прекратите играться в эту политику. Моя задача — обеспечить мир и покой вам и вашим детям.

Беларусь не будет блокировать подписание Договора о Евразийском экономическом союзе. По словам Президента, те вопросы, по которым не удалось договориться в формате «тройки», решали на двусторонней основе. Сейчас белорусская сторона проанализирует всё то, о чём договорились в Москве на высшем уровне и 29 мая Беларусь намерена подписать этот договор.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы вчера в двустороннем формате практически урегулировали все наши вопросы. Я поручил правительству сейчас тщательнейшим образом проработать все направления этого договора. Кое-что там относится на несколько лет, вплоть до 10 лет. Это, конечно, плохо, это не наша позиция. Вы нашу позицию знаете: без изъятий и ограничений мы должны строить экономический союз. Наши партнеры не по всем позициям, мягко скажем, к этому готовы. Мы не будем блокировать подписание этого договора. Если не можем сделать большой шаг, то тогда маленькими шажками надо идти вперед. В будущем году мы получим те 2 млрд (1,5 млрд) плюс 500 нас прокредитуют нашу экономику Российская федерация для поддержания стабильности на нашем рынке. $2,5 млрд это крупный шаг для России в финансовом отношении. Но с другой стороны, и мы вынуждены были пойти на уступки. Нам, может, не очень нравились позиции по лекарствам, по алкогольной продукции, по табаку и прочее. Мы слишком открываемся, но надо понимать, что мы делаем этот шаг по другим вопросам, а они по другим вопросам делают шаг навстречу. Мы значительно меньше их по экономике меньше, территории, в частности, и по населению. Тем не менее мы этого не боимся. 29 подпишем этот договор.

Президент Беларуси видит в мобилизации внутренних резервов возможность противостоять любым санкциям. Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко в качестве примера привёл деревообрабатывающую отрасль. Как в Беларуси, так и в России есть сырьё, работают предприятия, однако, порой, даже на внутреннем рынке приходится конкурировать с продукцией зарубежных производителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам приходится бороться и конкурировать на собственных внутренних рынках с аналогичной продукцией, произведенной в других странах из нашего сырья. Почему мы не можем мобилизоваться? Наши внутренние резервы мобилизовать (они на поверхности). Загрузить на 120% все наши подобные предприятия, произвести нужную нам продукцию и реализовать на внутреннем рынке. Что мы этого не можем? Можем! Это будет надежно. Уже качество прекрасное, не хуже их. Мы должны понимать, что, прежде всего, свое, прежде всего, загрузить своих людей работой, заплатить им нормальную цену за это и жить так, как живет Германия и другие страны. И тогда никто и никогда не скажет об экономических санкциях, потому что мы будем самодостаточным и обеспеченным народом. Я это имел в виду по мобилизации и по приведению в порядок всей нашей экономической системы на троих. Да и Украина. Закончится вся эта чехарда. И Украина будет работать и жить по этим правилам. Огромный экономический комплекс Украине там не нужен, там предостаточно своего. Она должна рассчитывать на это рынок и не терять его как минимум. Приобретет где-то на стороне (как мы) — хорошо. Мы же не хотим терять Венесуэлу или другие страны. Но мы храним вот этот рынок. 50% сегодня товарооборота — Россия. Зачем терять? Кому мы его должны отдавать? Поэтому у нас еще много неразберихи. Если мы все в порядок приведем, отстроим, нам не страшны будут никакие санкции, никакие вражеские силы.