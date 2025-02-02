Вопросы обеспечения безопасности – в приоритете. Ситуация у белорусских рубежей остается напряженной. В их защите задействованы все силовые структуры: от милиции до военных. Решение на охрану госграницы на неделе утвердил Президент. Так, ввиду активного использования сопредельными странам беспилотников нами была проведена реорганизация авиационных подразделений. Начато и создание высокотехнологичного подразделения на польском участке границы, что позволит значительно повысить надежность охраны и перейти от патрулирования к реагированию на развитие обстановки в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь придерживается миролюбивой политики, но в случае агрессии – отпор дадим серьезный. Это не раз подчеркивал глава государства. Но основные усилия сконцентрированы на недопущении конфликта. Ведь в Беларуси, в отличие от сопредельных стран, не забыты уроки прошлого.

Сегодня в Брестской крепости дали старт международной «Эстафете Победы». В память о тех, кто ценой собственных жизней одолел коричневую чуму. Пограничники стран-участниц СНГ пронесут символический кубок по линии внешних границ Содружества. Протяженность патриотического маршрута составит 3,5 тысячи километров. Одновременно с Брестской вторая эстафетная группа стартовала из Мурманска. 28-го мая они встретятся в Москве. На пути следования пройдут торжественные митинги и военно-патриотические акции, встречи с ветеранами и молодежью, концерты и уроки мужества.

Александр Манилов, председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками:

Эта акция, которая позволяет вспомнить и отдать дань уважения, памяти нашим отцам и дедам. Тем, кто в героические годы в 41-45 отстоял свободу и независимость нашего одного и большого государства – Советский Союз. Сегодня, как дети того поколения, отмечаем и отдаем дань уважения всем нашим отцам и дедам.

Эстафету посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К слову, дату старта выбрали неслучайно: 2 февраля – день окончания Сталинградской битвы, ставшей в истории символом героизма и мужества и советских солдат.