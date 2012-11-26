Брестскую крепость атаковали бобры: животные уничтожают редкие аутентичные деревья

Новости Беларуси. Брестская крепость опять переживает нашествие. В этот раз ее атакуют, на первый взгляд, безобидные существа – бобры. Однако именно от них погибают редкие и старые виды деревьев. Этой осенью животные особенно активно заготавливают древесину.

Нашествие бобров для Бреста – проблема не новая. Пугает другое: что эти обитатели воды активно атакуют историческое место. Только этой осенью бобры безжалостно уничтожили в легендарной цитадели около 10 деревьев.

Если ранее животные пилили деревья со стороны Госпитального острова, то теперь вплотную добрались до самого мемориала.

Сотрудники Брестской крепости бьют тревогу: ночной зверь все активнее заготавливает корм на зиму. В том числе валит и редкие деревья. Например, неоднократно подбирались «строители плотин» к дереву, которое осталось в крепости еще со времен Великой Отечественной. По рекомендации экологов, его ствол обтянули сеткой. Но спасти все деревья, по словам самих сотрудников крепости, таким образом непросто.

Александр Якубовский, заместитель директора Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Сотрудники Брестской крепости защищают деревья и колючей проволокой, и рубероидом, обматываем деревья, и полиэтиленовой пленкой. В последнее время приобрели металлическую сетку и обматываем деревья ей, но из-за недостаточности финансовых средств все деревья мы не в силах защитить только металлической сеткой.

В свою очередь экологи говорят: бобрам здесь вольготно, поэтому и здравствуют. Впервые они поселились вдоль берегов около 10 лет назад, якобы пришли с польской стороны. Там они долгое время были занесены в Красную книгу. Теперь же главная задача – сохранить молодняк и редкие виды деревьев. И опыт показывает: это возможно. Так, например, удалось сохранить иву.

Виктор Демянчик, научный сотрудник Полесского аграрно-экологического института:

Такие большие деревья они часто выбирают в качестве чесалок для зубов. Но это дерево – ива белая – для него наиболее предпочтительная в кормовом отношении. Он любит это дерево, особенно кору.

Мы скоро потеряем это дерево. А его надо обязательно сохранить.

По мнению специалистов, вдоль берегов рек возле крепости проживают максиму две семьи бобров, а это особей восемь.

Виктор Баранов, главный специалист Брестской городской и районной инспекции охраны окружающей среды и природных ресурсов:

Путем отлова бобров эту проблему не решить. Это будет носить только временный характер. Потому что эта территория не ограничена. Связана с рекой Западный Буг, с рекой Мухавец, откуда придут новые животные. История повторится и проблема не снимется. Единственный выход – защита деревьев.

Данная территория относится к населенному пункту, охота здесь всякая запрещена.

Получается, нашествие бобров неизбежно и в последующие годы. Общество охотников пока на помощь крепости не спешит. А научные работники вряд ли возьмутся засыпать норы.

Тем временем бобры уже повалили в воду иву напротив скульптуры «Жажда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взялись за следующую.