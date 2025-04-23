В Бресте проходит молодёжный форум профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Сохранить правду о Великой Победе. Именно с такой целью в Брест на молодежный форум профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма съехались представители всех регионов страны. Диалоговые площадки, квесты, интеллектуальные игры – участников ждет насыщенная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал форум в знаковом для каждого белоруса месте – в Брестской крепости. Здесь как нигде ощущается трагедия Великой Отечественной войны. Подвиг защитников цитадели, которые сделали невозможное, неоценим. После экскурсии профсоюзные молодежные лидеры приняли участие в акции по благоустройству.

Александр Шедько, председатель Молодежного совета Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: У нас есть уникальная возможность нести свой личный вклад в благоустройство территории такого значимого музейного комплекса. Ожидаем, конечно же, какие-то знакомства, связи со всеми областями Республики Беларусь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и плодотворную совместную работу.

Татьяна Кожанова, председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Каждый гражданин нашей страны должен помнить о подвиге наших предков. Мы должны сохранить историю и передать ее в будущее поколение. Сегодня наше мероприятие знаменовано тем, что мы проводим субботник по благоустройству этого важного объекта. Потому что прикасаясь непосредственно своим трудом к подвигу, близко находясь в стенах Брестской крепости, каждый может внести значимый вклад в сохранение истории.

Форум станет площадкой для обмена опытом и идеями среди молодых лидеров. Новые проекты реализуют в регионах.