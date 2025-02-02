«Эстафета Победы» преодолеет более 3,5 тысячи километров по территории Беларуси

Вопросы обеспечения безопасности – в приоритете. Ситуация у белорусских рубежей остается напряженной. В их защите задействованы все силовые структуры: от милиции до военных. Решение на охрану госграницы на неделе утвердил Президент. Так, ввиду активного использования сопредельными странам беспилотников нами была проведена реорганизация авиационных подразделений. Начато и создание высокотехнологичного подразделения на польском участке границы, что позволит значительно повысить надежность охраны и перейти от патрулирования к реагированию на развитие обстановки в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь придерживается миролюбивой политики, но в случае агрессии – отпор дадим серьезный. Это не раз подчеркивал глава государства. Но основные усилия сконцентрированы на недопущении конфликта. Ведь в Беларуси, в отличие от сопредельных стран, не забыты уроки прошлого.

Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси: В современных условиях необходимо сохранять традиции проведения эстафет, военно-патриотических мероприятий. Для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение в духе тех традиций, той истории, которую не просто можно прочитать в книге или в учебнике истории – это история в каждой семье.

Александр Манилов, председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками:

Сегодняшняя акция позволяет вспомнить тех, кто отдал жизнь и тех, кто сейчас охраняет государственные границы. Сегодня обстановка в мире не спокойная. И тем не менее, пограничники плечом к плечу охраняют священные рубежи своих государств и общего содружества в целом.

Эстафету посвятили 80-ти-летию Победы в великой отечественной войне. К слову, дату старта выбрана неслучайно: 2 февраля – день окончания Сталинградской битвы, ставшей в истории символом героизма и мужества и советских солдат. Продолжая славные традиции воинов-победителей, сегодня пограничные войска стран СНГ – продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности своих государств и внешних границ содружества.