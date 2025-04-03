В Брестской крепости прошла торжественная церемония военно-патриотического проекта «Выстрел памяти»

Торжественная церемония состоялась в Брестской крепости. Она стала кульминацией военно-патриотического проекта. Одиночный холостой артиллерийский выстрел был произведен ровно в полдень – в память о героях, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыл мероприятие митинг, он прошел на площадке возле скульптурной композиции. Акция «Выстрел памяти» стала большим вкладом в увековечение подвига советского народа, победившего фашизм. Велико и ее значение для воспитания юного поколения.

Валерий Касянюк, военный комиссар Бреста и Брестского района: Как когда-то, 80 лет назад, многонациональный советский народ единым кулаком уничтожил фашистский нацизм, так и сегодня мы стоим друг другом плечом к плечу. Наша задача сегодня – быть едины в помыслах, действиях, мероприятиях, сохранить ту историческую память советского народа в Великой Отечественной войне.

Олег Мурашев, генеральный консул России в Бресте:

Мне очень приятно, что среди тех, кто сегодня присутствует здесь, очень много молодежи. Патриотическое воспитание здесь, в Брестской области и в Республике Беларусь, действительно очень достойно того, чтобы его изучить и вместе с россиянами продвигать наши совместные проекты не только на территории нашего Союзного государства, но и в других государствах. О подвиге наших победителей должны знать все.

Проект «Выстрел памяти» станет традицией: уже известно, что принято решение проводить его ежегодно в День единения народов Беларуси и России.