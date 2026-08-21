«Между Беларусью и Мьянмой нет закрытых тем»: Мин Аун Хлайн заявил о готовности расширять отношения

Беларусь, используя свои технологии и опыт, готова подставить плечо Мьянме в решении самых масштабных государственных задач. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с лидером этой страны Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшняя программа началась со встречи лидеров в узком составе – это продолжение вчерашнего большого и открытого разговора в неформальной обстановке. Основные векторы сотрудничества уже закреплены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Речь идет, прежде всего, о промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери.

Александр Лукашенко не раз называл Мьянму государством с огромным будущим и колоссальными природными ресурсами, однако, как заметил белорусский лидер, главный капитал – люди. Население Мьянмы – порядка 52 миллионов человек. Огромная цифра, за которой стоят первоочередные запросы на продовольствие и одежду. Минск детально изучил потребности партнеров и готов закрыть свободные ниши, обеспечив трансфер технологий. Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым.

В планах лидеров – использовать взаимодополняемость экономик, чтобы открыть взаимный выход на рынки Евразийского экономического союза. Особый интерес для Нейпьидо представляет опыт «Гродно Азот» – Мьянме необходимы минеральные удобрения для повышения урожайности риса, который является основой ее продовольственной безопасности. В числе других перспективных направлений – организация в Мьянме сборочных производств белорусских тракторов и автомобильной техники МАЗ. Стороны также намерены развивать кооперацию в сфере здравоохранения и легкой промышленности, включая совместный выпуск лекарственных препаратов и производство обуви. Кроме того, в планах – строительство современных молочно‑товарных комплексов и углубление военно‑технического сотрудничества.