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АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса

22 августа 2026 16:47
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От сельскохозяйственной техники и совместных проектов в образовании до фармацевтики, высоких технологий и сотрудничества в сфере освоения космоса. Минск и Нейпьидо обозначили стратегические векторы взаимного интереса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершившийся накануне официальный визит Президента Мьянмы в Беларусь, а также переговоры Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна, безусловно, открывают новую страницу в отношениях двух государств.

Мьянма видится Минску перспективным партнером в стратегически важном юго-восточном регионе Азии, где расположены также геополитические гиганты. К тому же мы готовы поддерживать это государство на международных площадках.

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса-2

Страны и народы, которые нацелены на будущее, ищут партнеров, у которых лучшие времена впереди. У Мьянмы лучшие времена впереди. Беларусь сотрудничает с Мьянмой.

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса-4

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Мьянма играет не последнюю роль в плане того, что это достаточно активный участник всех процессов в юго-восточном регионе. И сам по себе регион, он даже больше, чем европейский рынок, он очень привлекателен. Это та самая дальняя дуга, тот самый Глобальный Юг, на который мы сегодня ориентируемся. И я думаю, что, начиная работу с такими регионами, мы создаем и себе, и им благоприятные условия.

Это шестые переговоры между лидерами и четвертый визит Мин Аун Хлайна в Беларусь. Должен стать историческим – дан старт перезагрузке отношений.

Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым – Лукашенко.

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса-6

Пока цифры совместного товарооборота не впечатляют, зато динамика придает уверенности. За первую половину 2026 года совместная торговля выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым. От смотрин переходим к конкретному сотрудничеству. 

Работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную – аналитик БИСИ.

Маянма – это сухопутный мост между разными регионами Азии и двумя океанами. Знаковая и перспективная точка глобального логистического коридора. И пускай это не азиатский тигр, но аппетитов достаточно, чтобы загрузить наши предприятия.

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Население у вас в пять раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить, прежде всего, и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. 

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса-10

Дальнее расстояние сокращает политическая отдаленность к нашим странам со стороны коллективного Запада. Тем более белорусские предприятия и компетенции способны заместить европейский бизнес. А североатлантическая модель сотрудничества уже не способна конкурировать с белорусской дипломатией равноправия.

Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью.

Новость основного дня переговоров – 9 соглашений и меморандумов: в сфере юстиции, банковского сопровождения совместных проектов и даже сотрудничества в области смыслов. Белорусская «фабрика мысли» и белорусское телевидение смогут выходить на медийное поле Мьянмы. Вместе с договоренностями по земным вопросам, космическая высота, создание совместного спутника. Теперь осталось оттолкнуться от бумажной фазы к реальным действиям.

Подробнее в видео.

# Беларусь-Мьянма # Александр Лукашенко # Александр Тищенко

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