9 соглашений и лайфхак от Лукашенко: как прошла встреча лидеров Беларуси и Мьянмы
Центральным событием недели стал визит главы Мьянмы в Беларусь. Мин Аун Хлайн провел в нашей стране два насыщенных дня. Побывал даже в Гродно на одном из крупнейших предприятий по выпуску удобрений. Мьянма – аграрная страна. Калий и азот для них критически важны. И естественно, прошли переговоры во Дворце Независимости, чтобы зафиналить договоренности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если посмотреть на карту, то Минск сегодня – фактически единственная столица в Европе, не считая Москвы, которая принимает руководство Мьянмы на высшем уровне. В 2021 году Запад ввел против Нейпьидо санкции. Европейский бизнес ушел из Мьянмы. Страна оказалась в дипломатической блокаде.
Что-то напоминает, не правда ли? Как говорят в кулуарах, «санкции сближают». Минск и Нейпьидо прекрасно понимают проблемы друг друга, учатся их преодолевать и параллельно зарабатывать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других, а строим отношения на взаимной экономической выгоде. А Мьянме для развития не нужны пустые лекции о демократии, ей нужны тракторы, грузовики, удобрения и технологии для безопасности.
Все это у Беларуси есть, причем высшего качества, и мы готовы подставить плечо. И речь идет не просто о торговле, а о создании совместных производств. Для закрепления успеха в Минске уже открыли полноценное посольство Мьянмы.
Молочные реки из Слуцка добрались до песчаных берегов Бенгальского залива. Молочные реки это, конечно, образно, а вот цифры – конкретные. Сыродельное предприятие из белорусского райцентра в далекой Мьянме уже заработало 5 млн долларов США. В десяточку Президент попал и с развитием молочного производства, и с открытием экзотической Мьянмы.
АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса.
Пока наши экспортеры на этом рынке не катаются как сыр в масле. Молоко для них вообще продукт экзотический. Но уже к маслу у мьянманских бизнесменов появился интерес. На бизнес-форуме заключен контракт. Встречу деловых кругов предваряли исторические переговоры Александра Лукашенко с Мин Аун Хлайном. Политики, конечно, уже давно знакомы. И не только шапочно.
День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности здесь.
Это был первый исторический визит Первого в Мьянму. А вот Мин Аун Хлайн в Беларуси уже четвертый раз – свидетельство интереса к официальному Минску. Побывал он у нас и в статусе верховного главнокомандующего (в Мьянмы военные – реальная политическая сила), затем дважды как председатель Государственного административного совета и премьер-министр. А теперь в качестве 11-го Президента Республики Союз Мьянма. Чем не международная легитимация? Хорошо, что именно через Минск совершаются такие дипломатические па.
Работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную – Аналитик БИСИ.
Беларусь Президента Мьянмы встречала более сдержано, по-европейски. Он выбрал дресс-код, привычный для нашей части Евразии и камерное начало переговоров. Домой к белорусскому лидеру прибыл на баге.
Это детали, которые свидетельствуют, что дипломатическое знакомство перерастает в дружбу.
Словно узел лонжи, Мьянма – узел геополитики. Это сухопутный мост между разными регионами Азии и двумя океанами. Знаковая и перспективная точка на глобальном логистическом коридоре. Между Слоном и Драконом – Индией и Китаем. Еще и американские ястребы здесь кружат. Где интересы Поднебесной, а Мьянма – кратчайший путь для глобального производителя в Индийский океан, там обязательно Вашингтон. Из-за этой главной гонки планеты саму страну пытаются загнать в угол
Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью.
Логистически привлекательную и богатую на недра страну натягивают как канат. От этого растет напряжение в самом полинациональном государстве – здесь проживают 140 этносов. Геополитический лайфхак от Лукашенко – создать экономическую разгрузку. Мы поможем.
Читайте также:
Лукашенко: меморандумы прошедшего форума призваны стать локомотивом связей Беларуси и Мьянмы
Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой
Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты
Подробнее в видео.