9 соглашений и лайфхак от Лукашенко: как прошла встреча лидеров Беларуси и Мьянмы

Центральным событием недели стал визит главы Мьянмы в Беларусь. Мин Аун Хлайн провел в нашей стране два насыщенных дня. Побывал даже в Гродно на одном из крупнейших предприятий по выпуску удобрений. Мьянма – аграрная страна. Калий и азот для них критически важны. И естественно, прошли переговоры во Дворце Независимости, чтобы зафиналить договоренности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если посмотреть на карту, то Минск сегодня – фактически единственная столица в Европе, не считая Москвы, которая принимает руководство Мьянмы на высшем уровне. В 2021 году Запад ввел против Нейпьидо санкции. Европейский бизнес ушел из Мьянмы. Страна оказалась в дипломатической блокаде.

Что-то напоминает, не правда ли? Как говорят в кулуарах, «санкции сближают». Минск и Нейпьидо прекрасно понимают проблемы друг друга, учатся их преодолевать и параллельно зарабатывать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других, а строим отношения на взаимной экономической выгоде. А Мьянме для развития не нужны пустые лекции о демократии, ей нужны тракторы, грузовики, удобрения и технологии для безопасности.

Все это у Беларуси есть, причем высшего качества, и мы готовы подставить плечо. И речь идет не просто о торговле, а о создании совместных производств. Для закрепления успеха в Минске уже открыли полноценное посольство Мьянмы.