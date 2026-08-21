Лукашенко: меморандумы прошедшего форума призваны стать локомотивом связей Беларуси и Мьянмы
Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С прицелом на науку как компетенции и товары и этот визит президента Мьянмы на «БелОМО». Если Нейпьидо заинтересуют сугубо гражданские изделия, то будет легче выполнит задачу, поставленную Первым в Вилейке по вовлечению пустующим территорий холдинга.
И все-таки вопросы безопасности актуальны для этого государства, и история страны – это история борьбы. А сейчас Мьянма нуждается в дипломатических опорах. А наши страны придерживаются курса неприсоединения к санкционному давлению и поддерживают друг друга на международной арене.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, также по линии Евразийского экономического союза, иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия многополярности в текущем веке. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество. Они призваны стать локомотивом развития наших связей – Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности.