Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С прицелом на науку как компетенции и товары и этот визит президента Мьянмы на «БелОМО». Если Нейпьидо заинтересуют сугубо гражданские изделия, то будет легче выполнит задачу, поставленную Первым в Вилейке по вовлечению пустующим территорий холдинга.

И все-таки вопросы безопасности актуальны для этого государства, и история страны – это история борьбы. А сейчас Мьянма нуждается в дипломатических опорах. А наши страны придерживаются курса неприсоединения к санкционному давлению и поддерживают друг друга на международной арене.