Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой

Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геополитические трудности торопят нас к более активному сотрудничеству в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и фармацевтики. Бизнесу и развитию туризма способствует отмена виз.

И сразу два соглашения финансового характера. Белорусские банки готовы финансировать приобретение наших же товаров и инвестировать в совместные проекты. Безопасность возврата кредитов гарантирована контрагентом – Министерством финансов.