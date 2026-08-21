Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой

Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Геополитические трудности торопят нас к более активному сотрудничеству в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и фармацевтики. Бизнесу и развитию туризма способствует отмена виз.
И сразу два соглашения финансового характера. Белорусские банки готовы финансировать приобретение наших же товаров и инвестировать в совместные проекты.
Безопасность возврата кредитов гарантирована контрагентом – Министерством финансов.
Игорь Борейко, заместитель председателя коммерческого банка:
Мьянманская сторона получает возможность привлекать деньги для финансирования экспорта из Республики Беларусь. Наши экспортеры – это дополнительное преимущество, по сравнению с их конкурентами.
День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности.