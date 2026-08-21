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Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой

21 августа 2026 17:20
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Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геополитические трудности торопят нас к более активному сотрудничеству в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и фармацевтики. Бизнесу и развитию туризма способствует отмена виз.

Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой-2

И сразу два соглашения финансового характера. Белорусские банки готовы финансировать приобретение наших же товаров и инвестировать в совместные проекты.

Безопасность возврата кредитов гарантирована контрагентом – Министерством финансов.

Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой-4

Игорь Борейко, заместитель председателя коммерческого банка:
Мьянманская сторона получает возможность привлекать деньги для финансирования экспорта из Республики Беларусь. Наши экспортеры – это дополнительное преимущество, по сравнению с их конкурентами.

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Мьянма

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