Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии – Лукашенко

Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров 21 августа с лидером этой страны Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поле для сотрудничества широкое – промышленная кооперация, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование. Беларусь готова предложить партнерам свой опыт и технологии в самых разных сферах. Конкретные проекты уже намечены. В их числе – создание в Мьянме совместного предприятия по производству обуви, запуск научно-технических проектов, а также расширение образовательных программ для подготовки мьянманских специалистов в белорусских вузах.

Политический фундамент отношений уже создан, теперь акцент смещается на экономику и конкретный результат. Задача – наполнить достигнутые договоренности реальными инвестиционными проектами. Основные направления зафиксированы в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Первые крупные контракты должны выйти на практическую реализацию уже в 2027 году. Способствовать этому будут дипломаты на местах – в скором времени белорусское посольство появится в Нейпьидо, а мьянманская дипмиссия в Минске уже работает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз. Меньше стало бюрократических барьеров. И за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли два заседания этой группы – значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. И мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу.

Практическим итогом переговоров стал подписанный пакет документов, который создает основу для долгосрочного партнерства. Так, серьезный шаг сделан в укреплении правовой базы. Стороны заключили межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также аналогичное соглашение, регулирующее сотрудничество по уголовным делам. Экономический блок укрепили межбанковские договоры. Кроме того, подписаны соглашения в области высшего образования, СМИ, взаимодействия избирательных органов и стратегических институтов.