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Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью

22 августа 2026 13:32
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От поставок техники  до высоких технологий. Минск и Нейпьидо переходят к стратегическому партнерству, закрепив взаимное доверие на высшем уровне подписанием пакета соглашений. 21 августа во Дворце Независимости состоялись масштабные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым.

Наша страна готова полностью обеспечить потребности азиатской республики в технике и технологиях в различных сферах.

Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью-2

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Мы для них очень доступная технологическая ниша. Мы можем дать им и транспорт, и технику для сельского хозяйства. И в данном случае то, что касается специфики региона, мы для них выгодный партнер. Потому что если, допустим, с такими же вопросами обращаться к Западу, то придется отдать часть суверенитета. Мы таких цен не ставим.

Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью-4

Чтобы масштабная «дорожная карта» работала без сбоев, каждому шагу необходимо глубокое аналитическое сопровождение. Стороны накануне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между аналитическими центрами двух стран.

Аналитик БИСИ: работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную.

Новые договоренности открывают для отечественных предприятий прямой выход на масштабный и перспективный рынок Юго-Восточной Азии. Конкретные результаты в виде новых поставок белорусской техники и реализации высокотехнологичных проектов стороны рассчитывают увидеть к концу 2026 года.

# Беларусь-Мьянма

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