Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью

От поставок техники до высоких технологий. Минск и Нейпьидо переходят к стратегическому партнерству, закрепив взаимное доверие на высшем уровне подписанием пакета соглашений. 21 августа во Дворце Независимости состоялись масштабные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым. Наша страна готова полностью обеспечить потребности азиатской республики в технике и технологиях в различных сферах.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Мы для них очень доступная технологическая ниша. Мы можем дать им и транспорт, и технику для сельского хозяйства. И в данном случае то, что касается специфики региона, мы для них выгодный партнер. Потому что если, допустим, с такими же вопросами обращаться к Западу, то придется отдать часть суверенитета. Мы таких цен не ставим.