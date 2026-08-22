Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью
От поставок техники до высоких технологий. Минск и Нейпьидо переходят к стратегическому партнерству, закрепив взаимное доверие на высшем уровне подписанием пакета соглашений. 21 августа во Дворце Независимости состоялись масштабные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым.
Наша страна готова полностью обеспечить потребности азиатской республики в технике и технологиях в различных сферах.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Мы для них очень доступная технологическая ниша. Мы можем дать им и транспорт, и технику для сельского хозяйства. И в данном случае то, что касается специфики региона, мы для них выгодный партнер. Потому что если, допустим, с такими же вопросами обращаться к Западу, то придется отдать часть суверенитета. Мы таких цен не ставим.
Чтобы масштабная «дорожная карта» работала без сбоев, каждому шагу необходимо глубокое аналитическое сопровождение. Стороны накануне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между аналитическими центрами двух стран.
Аналитик БИСИ: работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную.
Новые договоренности открывают для отечественных предприятий прямой выход на масштабный и перспективный рынок Юго-Восточной Азии. Конкретные результаты в виде новых поставок белорусской техники и реализации высокотехнологичных проектов стороны рассчитывают увидеть к концу 2026 года.