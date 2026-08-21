Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты
Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между странами тесные межпарламентские связи и даже, что редко происходит с другими государствами, сотрудничестве на партийном треке. Сегодня же состоялась встреча с руководством двух палат Национального собрания Беларуси.
Договорно-правовую базу укрепили во Дворце Независимости. Гуманитарный трек усилили. Квоту для студентов увеличат. Подписано 9 меморандумов и договоров. Но, как отметил наш Президент, в будущем году все договоренности из «бумажной» фазы должны выйти на этап реализации «на земле». Именно готовность действовать реальных азиатских тигров отличает от так называемых бумажных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей.
Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин Президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок, без бюрократизма и волокиты.
И вот еще деталь – сразу после спича нашего Президента Мин Аун Хлайн пожал руку Первому. Это рукопожатие громче многих слов. Договорились действовать дальше.
Первый лично проводил коллегу.
Успехов вам, здоровья!
Мьянма – это сухопутный мост между разными регионами Азии и двумя океанами. Это еще одна страна Юго-Восточной Азии – мировой точки роста, где Беларусь бросила свой якорь.
День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности.