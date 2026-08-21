Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты

Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между странами тесные межпарламентские связи и даже, что редко происходит с другими государствами, сотрудничестве на партийном треке. Сегодня же состоялась встреча с руководством двух палат Национального собрания Беларуси.

Договорно-правовую базу укрепили во Дворце Независимости. Гуманитарный трек усилили. Квоту для студентов увеличат. Подписано 9 меморандумов и договоров. Но, как отметил наш Президент, в будущем году все договоренности из «бумажной» фазы должны выйти на этап реализации «на земле». Именно готовность действовать реальных азиатских тигров отличает от так называемых бумажных.