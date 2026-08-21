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Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты

21 августа 2026 17:43
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Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. 21 августа – день больших официальных переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Между странами тесные межпарламентские связи и даже, что редко происходит с другими государствами, сотрудничестве на партийном треке. Сегодня же состоялась встреча с руководством двух палат Национального собрания Беларуси.

Договорно-правовую базу укрепили во Дворце Независимости. Гуманитарный трек усилили. Квоту для студентов увеличат. Подписано 9 меморандумов и договоров. Но, как отметил наш Президент, в будущем году все договоренности из «бумажной» фазы должны выйти на этап реализации «на земле». Именно готовность действовать реальных азиатских тигров отличает от так называемых бумажных.

Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. 

Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин Президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок, без бюрократизма и волокиты. 

Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты-4

И вот еще деталь – сразу после спича нашего Президента Мин Аун Хлайн пожал руку Первому. Это рукопожатие громче многих слов. Договорились действовать дальше. 

Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты-6

Первый лично проводил коллегу. 

Успехов вам, здоровья!

Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты-8

Мьянма – это сухопутный мост между разными регионами Азии и двумя океанами. Это еще одна страна Юго-Восточной Азии – мировой точки роста, где Беларусь бросила свой якорь.

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности.

# Международная политика # Международное сотрудничество # Беларусь-Мьянма # Александр Лукашенко

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