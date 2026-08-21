Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым

Александр Лукашенко не раз называл Мьянму государством с огромным будущим и колоссальными природными ресурсами, однако, как заметил белорусский лидер, главный капитал – люди. Население Мьянмы – порядка 52 миллионов человек. Огромная цифра, за которой стоят первоочередные запросы на продовольствие и одежду. Минск детально изучил потребности партнеров и готов закрыть свободные ниши, обеспечив трансфер технологий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние два года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра помочь научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством.

За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший, этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема – народу, который в вас поверил и поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин Президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.