Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым

Беларусь, используя свои технологии и опыт, готова подставить плечо Мьянме в решении самых масштабных государственных задач. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с лидером этой страны Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодняшняя программа началась со встречи лидеров в узком составе – это продолжение вчерашнего большого и открытого разговора в неформальной обстановке. Основные векторы сотрудничества уже закреплены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Речь идет прежде всего о промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании.
Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери.
Александр Лукашенко не раз называл Мьянму государством с огромным будущим и колоссальными природными ресурсами, однако, как заметил белорусский лидер, главный капитал – люди. Население Мьянмы – порядка 52 миллионов человек. Огромная цифра, за которой стоят первоочередные запросы на продовольствие и одежду. Минск детально изучил потребности партнеров и готов закрыть свободные ниши, обеспечив трансфер технологий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последние два года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра помочь научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством.
За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший, этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема – народу, который в вас поверил и поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин Президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
Также в ходе разговора Президент Мьянмы пригласил белорусских наблюдателей принять участие в мониторинге электоральной кампании 2027 года. Далее переговоры лидеров продолжились в расширенном составе. В обсуждении приняли участие профильные министры и руководители крупнейших предприятий двух стран. Практическим итогом масштабного диалога стало подписание внушительного пакета документов о сотрудничестве. Соглашения касаются взаимодействий в разных сферах: от межбанковского сектора до научно-технических проектов, в том числе совместной разработки космического аппарата дистанционного зондирования.