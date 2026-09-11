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Новости по тегу #Беларусь-Монголия

Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси
11 сентября 2026 06:27

Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси

Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадам
11 июля 2026 07:37

Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадам

Рачков встретился с послом Монголии, который завершает дипмиссию в Беларуси
10 апреля 2026 17:03

Рачков встретился с послом Монголии, который завершает дипмиссию в Беларуси

Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником – фестивалем Наадам
11 июля 2025 07:02

Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником – фестивалем Наадам

Лидер Монголии поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах
04 февраля 2025 13:35

Лидер Монголии поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

Экспозиция Беларуси представлена в Монголии – какие товары продемонстрировали?
28 сентября 2024 17:05

Экспозиция Беларуси представлена в Монголии – какие товары продемонстрировали?

Беларусь участвует в Международной выставке Ulaanbaatar Partnership 2024
27 сентября 2024 08:15

Беларусь участвует в Международной выставке Ulaanbaatar Partnership 2024

Лукашенко поздравил лидера и народ Монголии с национальным праздником
11 июля 2024 07:52

Лукашенко поздравил лидера и народ Монголии с национальным праздником

Лукашенко пригласил делегацию Монголии в Беларусь! О чём договорились страны?
09 июня 2024 18:39

Лукашенко пригласил делегацию Монголии в Беларусь! О чём договорились страны?

Дьяченко: пришло время Монголии вернуться в родную гавань и строить отношения с союзниками
08 июня 2024 14:22

Дьяченко: пришло время Монголии вернуться в родную гавань и строить отношения с союзниками

Какие формы сотрудничества могут быть между Беларусью и Монголией – рассказала Новикова
08 июня 2024 08:15

Какие формы сотрудничества могут быть между Беларусью и Монголией – рассказала Новикова

«Этого США опасаются больше всего». Как будут развиваться отношения Беларуси и Монголии – мнения экспертов
07 июня 2024 16:48

«Этого США опасаются больше всего». Как будут развиваться отношения Беларуси и Монголии – мнения экспертов