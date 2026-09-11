Новости по тегу #Беларусь-Монголия

Сегодня стороны видят серьезный потенциал для расширения торгово-экономических связей – от промышленной кооперации и создания сборочных производств белорусской техники до появления в Минске специализированного магазина монгольских товаров.
Александр Лукашенко отметил: «С нетерпением ожидаю Вас, дорогой друг, с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле».
«Уезжающий посол уделял внимание абсолютно всем аспектам. Здесь нельзя переоценить его вклад в развитие политических отношений».
Александр Лукашенко пожелал коллеге и жителям Монголии мира и благополучия.
Также поступило поздравление от Президента Монголии, в котором лидер этой страны напомнил о недавнем пребывании Александра Лукашенко в Улан-Баторе.
МАЗ представил всю производственную линейку грузовой, пассажирской, специальной и прицепной автотехники. «Гомсельмаш» – лидер мирового рынка по производству сельскохозяйственных машин – также не остался в стороне.
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