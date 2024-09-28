Экспозиция Беларуси представлена в Монголии – какие товары продемонстрировали?

Белорусскую технику знают во всем мире. Продвижению наших брендов помогает их презентация за рубежом. Вот и 28 сентября многолюдно было у белорусских стендов на крупнейшей многоотраслевой международной выставке в Монголии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, летом эту страну с государственным визитом посещал Александр Лукашенко. Тогда были обозначены перспективные двусторонние проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности и торговли. Именно по этим направлениям и сформирована белорусская экспозиция в Улан-Баторе.

Дмитрий Горелик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии:

Республика Беларусь всегда славится своим качеством, ответственным отношением к делу, поэтому наши товары здесь пользуются спросом. Конечно, совершенству нет предела, поэтому мы постоянно расширяем и номенклатуру поставляемых сюда товаров, и непосредственно количество производителей белорусских, экспортеров на монгольском рынке, постоянно ищем новых партнеров.

МАЗ представил всю производственную линейку грузовой, пассажирской, специальной и прицепной автотехники. «Гомсельмаш» – лидер мирового рынка по производству сельскохозяйственных машин – также не остался в стороне. Привезли в Улан-Батор и гигантские макеты передовых моделей нашего транспорта, вполне вероятно, что вскоре их можно будет увидеть на маршрутах общественного транспорта в монгольской столице.