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Экс-глава МИД Монголии о визите Лукашенко: это важная веха в истории взаимоотношений двух стран!

06 июня 2024 19:55
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Проект «Азаренок. Напрямую». В эфире политолог Петр Петровский и экс-министр иностранных дел Монголии Лувсангийн Эрдэнэчулуу. Вместе с экспертами Григорий Азаренок обсудил поездку Лукашенко на Восток и последние события международной политики.

Григорий Азаренок, СТВ:
Продолжаем обсуждать визит Александра Лукашенко в Монголию. Скажите, пожалуйста, этот государственный визит, это событие, оно произошло впервые за 30 лет с начала установления наших дипломатических отношений... Какие в интеллектуальных, политических, общественных кругах Монголии были ожидания и оправдались ли они?

Экс-глава МИД Монголии о визите Лукашенко: это важная веха в истории взаимоотношений двух стран!-1

Лувсангийн Эрдэнэчулуу, экс-министр иностранных дел Монголии:
Я, будучи министром иностранных дел, был в Беларуси в 2001 году с официальным визитом. Мне очень приятно разговаривать с нашими белорусскими друзьями. Отвечая на ваш вопрос, конечно, это первый государственный визит. Это очень важно с политической точки зрения. Первый государственный визит Президента Беларуси в нашу страну. И я лично как эксперт, человек, который работал в Министерстве иностранных дел более 30 лет, оцениваю первый государственный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко как важную веху в истории взаимоотношений между нашими странами. Об этом, кстати, наглядно свидетельствуют результаты этого визита. Как я понял из информации, которую я получил через средства массовой информации, были подписаны 14 договоров, соглашений, а также меморандумы о взаимопонимании в различных сферах наших отношений, таких как наука, образование, сельское хозяйство, туризм, охрана окружающей среды и другие. Мне было очень приятно узнать, что эти договоры и соглашения были подписаны между нашими двумя странами. Хочу здесь особо, конечно, выделить подписанный договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами. Этот юридический документ закладывает очень прочную основу, которая определяет основополагающие принципы наших отношений на годы вперед. Это важнейший политический документ.

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# Беларусь-Монголия # общество # Григорий Азарёнок

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