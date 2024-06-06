Экс-глава МИД Монголии о визите Лукашенко: это важная веха в истории взаимоотношений двух стран!

Проект «Азаренок. Напрямую». В эфире политолог Петр Петровский и экс-министр иностранных дел Монголии Лувсангийн Эрдэнэчулуу. Вместе с экспертами Григорий Азаренок обсудил поездку Лукашенко на Восток и последние события международной политики.

Григорий Азаренок, СТВ:

Продолжаем обсуждать визит Александра Лукашенко в Монголию. Скажите, пожалуйста, этот государственный визит, это событие, оно произошло впервые за 30 лет с начала установления наших дипломатических отношений... Какие в интеллектуальных, политических, общественных кругах Монголии были ожидания и оправдались ли они?