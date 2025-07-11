Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником – фестивалем Наадам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подтвердил нацеленность Беларуси на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру направлений, а также на укрепление дружеских связей между народами двух стран.

«Этот традиционный фестиваль отражает суть монгольской культуры, подчеркивает силу и стойкость нации, бережно почитающей свое историческое наследие. С теплотой вспоминаю визит в Вашу прекрасную страну вечно голубого неба и возобновляю свое приглашение посетить Беларусь в любое удобное для Вас время», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал коллеге и жителям Монголии мира и благополучия.