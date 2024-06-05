Гигин про значение визита Лукашенко в Монголию: наш лидер – символ борьбы с мировым гегемонизмом

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в Иркутск и совместные планы Беларуси и России. В эфире депутат Палаты представителей, председатель РГОО «Белорусское общество «Знание», генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси: Ведь почему руководство Монголии пригласило именно Александра Лукашенко и именно в этот момент. Да, Президент давал оценки острого и опасного периода, который переживает Монголия, но подчеркнем. С монгольской точки зрения, давайте встанем на их позицию. Они его приглашают. Александр Лукашенко буквально за 3-4 недели до выборов, судьбоносных, как принято сейчас говорить, экзистенциальных выборов для Монголии. Выборов, которые проходят по новому закону, выборов в условиях острой борьбы. Монгольская народная партия, которую представляет и Президент, и премьер-министр, она ведь проводит курс на укрепление суверенитета.

Они позвали Александра Лукашенко именно в этот момент, потому что даже для далекой Монголии Александр Лукашенко – это символ борьбы с мировым гегемонизмом. Это символ стойкости перед давлением иностранным. Именно его, авторитетнейшего мирового лидера, они пригласили туда.

Поэтому, кстати, наши беглые так накинулись на этот визит. Их ущербное сознание, они не могли даже понять логику тех событий, которые происходили в далекой Монголии, которые, я глубоко убежден, выходят за пределы только белорусско-монгольских отношений.