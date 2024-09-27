Беларусь участвует в Международной выставке Ulaanbaatar Partnership 2024

Минск и Улан-Батор укрепляют экономические связи. Экспозиция наших предприятий представлена на международной многоотраслевой выставке и продолжает реализацию договоренностей по результатам государственного визита Президента в Монголию в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум универсальный и охватывает широкий спектр разделов: от продуктов питания и напитков, сельского хозяйства, машиностроения до строительства, медицины, легкой промышленности и бытовой электроники. Очевидно по каждой теме нам есть что предложить. А тем более во взаимной торговле традиционно преобладают поставки отечественных товаров. Экономика Монголии стремительно развивается ввиду наличия богатых запасов природных ресурсов. В то же время страна продолжает импортировать широкий ассортимент продукции. В ходе выставки запланированы деловые встречи и переговоры.