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Беларусь участвует в Международной выставке Ulaanbaatar Partnership 2024

27 сентября 2024 08:15
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Минск и Улан-Батор укрепляют экономические связи. Экспозиция наших предприятий представлена на международной многоотраслевой выставке и продолжает реализацию договоренностей по результатам государственного визита Президента в Монголию в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь участвует в Международной выставке Ulaanbaatar Partnership 2024-2

Форум универсальный и охватывает широкий спектр разделов: от продуктов питания и напитков, сельского хозяйства, машиностроения до строительства, медицины, легкой промышленности и бытовой электроники. Очевидно по каждой теме нам есть что предложить. А тем более во взаимной торговле традиционно преобладают поставки отечественных товаров. Экономика Монголии стремительно развивается ввиду наличия богатых запасов природных ресурсов. В то же время страна продолжает импортировать широкий ассортимент продукции. В ходе выставки запланированы деловые встречи и переговоры.

# Беларусь-Монголия

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