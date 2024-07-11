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Лукашенко поздравил лидера и народ Монголии с национальным праздником

11 июля 2024 07:52
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Беларусь готова сотрудничать с Монголией во всех сферах взаимного интереса. Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем поздравительном послании, адресованном Президенту и народу этой страны по случаю национального праздника – Наадама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил лидера и народ Монголии с национальным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во время посещения Монголии я смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество вашего народа, который трепетно чтит свои традиции и историю. Подтверждаю готовность Республики Беларусь сотрудничать с вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций.

# Беларусь-Монголия # Александр Лукашенко

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