Лукашенко поздравил лидера и народ Монголии с национальным праздником

Беларусь готова сотрудничать с Монголией во всех сферах взаимного интереса. Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем поздравительном послании, адресованном Президенту и народу этой страны по случаю национального праздника – Наадама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во время посещения Монголии я смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество вашего народа, который трепетно чтит свои традиции и историю. Подтверждаю готовность Республики Беларусь сотрудничать с вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций.