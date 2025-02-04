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Лидер Монголии поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

04 февраля 2025 13:35
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Также поступило поздравление от Президента Монголии, в котором лидер этой страны напомнил о недавнем пребывании Александра Лукашенко в Улан-Баторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лидер Монголии поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах-2

Ухнаагийна Хурэлсуха, Президент Монголии:
Приятно отметить, что ваш государственный визит, господин Президент, поспособствовал еще большему укреплению традиционных дружественных отношений между нашими странами и оставил яркий след в истории двусторонних отношений Монголии и Беларуси. Буду рад продолжить наше с вами сотрудничество, господин Президент, во благо дальнейшего расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами.

# Александр Лукашенко # Выборы в Беларуси # Монголия # Беларусь-Монголия

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