Лидер Монголии поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

Также поступило поздравление от Президента Монголии, в котором лидер этой страны напомнил о недавнем пребывании Александра Лукашенко в Улан-Баторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ухнаагийна Хурэлсуха, Президент Монголии:

Приятно отметить, что ваш государственный визит, господин Президент, поспособствовал еще большему укреплению традиционных дружественных отношений между нашими странами и оставил яркий след в истории двусторонних отношений Монголии и Беларуси. Буду рад продолжить наше с вами сотрудничество, господин Президент, во благо дальнейшего расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами.