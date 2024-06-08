Дьяченко: пришло время Монголии вернуться в родную гавань и строить отношения с союзниками

Дружеская и теплая атмосфера фестиваля наглядно демонстрирует: наша страна открыта и готова выстраивать крепкие, партнерские отношения со всеми государствами. В целом политика Беларуси многовекторная, но сегодня постепенно смещается на Восток, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом с учетом международной обстановки, а также официальных контактов нашего правительства говорят эксперты. Это подчеркивает и недавний четырехдневный визит главы государства в Монголию. Его уже называют историческим.

Своего рода перезагрузка отношений, сложившихся десятки лет назад. Ведь партнерские узы связывали страны еще во времена Советского Союза. Дружба крепла, но в 90-е были утрачены многие экономические, логистические связи. Хотя сотрудничество с Монголией развивалось, в последние годы показатели товарооборота снизились.