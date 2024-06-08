Дьяченко: пришло время Монголии вернуться в родную гавань и строить отношения с союзниками
Дружеская и теплая атмосфера фестиваля наглядно демонстрирует: наша страна открыта и готова выстраивать крепкие, партнерские отношения со всеми государствами. В целом политика Беларуси многовекторная, но сегодня постепенно смещается на Восток, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом с учетом международной обстановки, а также официальных контактов нашего правительства говорят эксперты. Это подчеркивает и недавний четырехдневный визит главы государства в Монголию. Его уже называют историческим.
Своего рода перезагрузка отношений, сложившихся десятки лет назад. Ведь партнерские узы связывали страны еще во времена Советского Союза. Дружба крепла, но в 90-е были утрачены многие экономические, логистические связи. Хотя сотрудничество с Монголией развивалось, в последние годы показатели товарооборота снизились.
В том числе из-за географического положения страна находится между двумя гигантами – Россией и Китаем, а расстояние до Беларуси – порядка 6 тысяч километров. Сегодня наши страны на пороге нового этапа. Монголия, богатая природными ресурсами, заинтересована в наших технологиях и технике, которые помогут в разработке месторождений. В списке предпочтений широкий спектр белорусских товаров: от сухого молока до БЕЛАЗов. С учетом специфики и наработанного опыта отечественные производители готовы наладить поставки.
По итогу переговоров в Улан-Баторе подписана дорожная карта о сотрудничестве на три года. Кроме того, заключен ряд отраслевых документов на аналогичный период в сфере образования и агропромышленного комплекса. Однако, как отмечают эксперты, важно не количество проектов, а их наполненность и реализация. Отношения могут получить развитие и в рамках интеграционных объединений.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В ходе визита наша страна предложила Монголии более активно принять участие в ЕАЭС, и это будет способствовать развитию взаимовыгодных экономических отношений. В стратегических также достигнуты очень хорошие результаты, потому что Монголия находится между Россией и Китаем, и в свое время она входила в Совет экономической взаимопомощи. Поэтому может быть наступило время сегодня возвратиться Монголии в родную гавань и строить долговременные, стратегические партнерские отношения с союзниками, не только с Россией и не только с Китаем, но и Беларусью.
Какие формы сотрудничества могут быть между Беларусью и Монголией – рассказала Новикова.