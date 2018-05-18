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Бизнесмены планируют привлечь 1,3 миллиарда долларов инвестиций. В Витебске проходит экономический форум

18 мая 2018 07:46
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Новости Беларуси. В Витебске бизнесмены из разных стран продолжают знакомиться с экономическим потенциалом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северную столицу прибыли делегации из 14 стран: России, Украины, Польши, стран Балтии, Израиля, Сербии, Вьетнама и Китая.

Бизнесмены планируют привлечь 1,3 миллиарда долларов инвестиций. В Витебске проходит экономический форум-1

18 мая гости посетят предприятия и районы, которые их заинтересовали. Накануне на площадке у Летнего амфитеатра были представлены бизнес-разработки в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине.

Бизнесмены планируют привлечь 1,3 миллиарда долларов инвестиций. В Витебске проходит экономический форум-4

Георгий Барковский, представитель Китайской ассоциации малых и средних предприятий:
Раньше белорусские предприятия больше интересовались импортом из Китая: комплектующих, готовой продукции, оборудования. Теперь проекты, по которым нам приходится работать, это больше изучение китайского рынка для выхода нашей, белорусской продукции, в первую очередь, продуктов питания на китайский рынок.

Бизнесмены планируют привлечь 1,3 миллиарда долларов инвестиций. В Витебске проходит экономический форум-7

Анжелика Никитина, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:
Мы ежегодно привлекаем порядка 1 миллиарда долларов инвестиций. Я думаю, что в 2018 году она составит не менее 1,3 миллиарда долларов инвестиций.

Бизнесмены планируют привлечь 1,3 миллиарда долларов инвестиций. В Витебске проходит экономический форум-10

Уже подписано 5 крупных международных соглашений. Они помогут активизировать сотрудничество с иностранными компаниями и привлечь потенциальных инвесторов в регион.

# Инвестиции в Минск # Экономика # Георгий Барковский # Анжелика Никитина # Фотофакт

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