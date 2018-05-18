Бизнесмены планируют привлечь 1,3 миллиарда долларов инвестиций. В Витебске проходит экономический форум

Новости Беларуси. В Витебске бизнесмены из разных стран продолжают знакомиться с экономическим потенциалом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северную столицу прибыли делегации из 14 стран: России, Украины, Польши, стран Балтии, Израиля, Сербии, Вьетнама и Китая.

18 мая гости посетят предприятия и районы, которые их заинтересовали. Накануне на площадке у Летнего амфитеатра были представлены бизнес-разработки в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине.

Георгий Барковский, представитель Китайской ассоциации малых и средних предприятий:

Раньше белорусские предприятия больше интересовались импортом из Китая: комплектующих, готовой продукции, оборудования. Теперь проекты, по которым нам приходится работать, это больше изучение китайского рынка для выхода нашей, белорусской продукции, в первую очередь, продуктов питания на китайский рынок.

Анжелика Никитина, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:

Мы ежегодно привлекаем порядка 1 миллиарда долларов инвестиций. Я думаю, что в 2018 году она составит не менее 1,3 миллиарда долларов инвестиций.