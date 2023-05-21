Продукты питания, подъёмники и белорусский лён. Что заинтересовало инвесторов на международном форуме в Витебске?

На север Беларуси приехали 20 иностранных делегаций из 10 стран. В первых рядах и россияне. У них самая большая делегация. В Витебск приехали представители сразу из 12 регионов России. На форуме были также бизнесмены из Индии, Турции, Вьетнама и Китая. Они знакомились с экономическим потенциалом самого северного региона Беларуси, для презентации которого задействовали около 2 тысяч квадратных метров. К примеру, китайских промышленников заинтересовали наши продукты питания, детские консервы и продукция изо льна. Эти товары могут иметь экспортный потенциал для КНР. А почти 70 предприятий подключились к форуму онлайн.

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Видно, что у нас есть определенные моменты по сотрудничеству в части нашей пищевой продукции, льняной продукции. Определенные есть договоренности в части работы по поставке витебских подъемников. Открыли новый сборочный цех на предприятии «Полимерконструкция», также у всех наших гостей – и у Саратовской области, и у наших друзей из Узбекистана, и у города Архангельска – есть особый интерес к водоочистному оборудованию «Полимерконструкции». Очень воодушевленные уехали две делегации Китайской Народной Республики, даже уже с подписанными контрактами в части поставки мясо-молочной продукции. Смотрите, сколько на этой площадке сегодня молодежи, сколько представлено наших учебных заведений. Мы это делаем в том числе для наших детей, чтобы они видели, что Витебщина развивается, что здесь есть предприятия, компетенции, чтобы они оставались и работали.