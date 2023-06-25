«Инвестиции – это драйвер развития нашей экономики». Как проходит реализация программы «Один район – один проект»?

От проектов фантастических к более реальным и масштабным. На неделе Президент задавал вопросы Совмину насчет роста инвестиций. Напомним, в 2023 году этот показатель намерены поднять до уровня 20 % от ВВП. В прошлом году в нашу экономику больше всего инвестировали Россия, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас расстановка сил изменилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По данным Минэкономики, в первом квартале 2023-го в лидерах – Кипр, Россия и Нидерланды. Специалисты отмечают, что сейчас наметился небольшой рост инвестиций. Растут и прямые инвестиции из стран так называемой дальней дуги. Но глобально пока хвастаться нечем. Чтобы сделать Беларусь более привлекательной в глазах потенциальных инвесторов, на рассмотрение главе государства внесли соответствующий законопроект. По мнению разработчиков, документ поможет исправить ситуацию. Но окончательное решение вынесут после детального изучения предлагаемых изменений.

В любом случае Президент призывает смотреть на мир шире и не ждать от моря погоды, а самим идти на встречу к инвесторам со всех концов света. Даже перед западными бизнесменами не нужно хлопать дверью. В конце концов, в мире все вернется на круги своя, восстановятся и экономические связи. Но и бросаться в финансовый омут с головой не стоит. Самое главное, чтобы любой бизнес в Беларуси чувствовал свою ответственность и добросовестно выполнял социальные обязательства. Лукашенко: в Беларусь надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную страну. Подробнее здесь. А чтобы инвесторы не толпились только в крупных городах, в нашей стране реализуют программу «Один район – один проект». В результате сформирован пул из 129 проектов в каждом регионе. Объем инвестиций на этот год превысит миллиард рублей. Больше всего бизнес видит перспективу в производстве и переработке сельхозпродукции, а также в металлургии, производстве машин и оборудования. Интерес вызывают также проекты, связанные с деревообработкой, фармацевтикой и нефтехимией. О том, что уже работает, расскажет Виктор Пралич. Обольский керамический завод – предприятие градообразующее и с богатой историей. В год здесь выпускают 35 миллионов штук, почти половина идет на экспорт. Чтобы успешно конкурировать, несколько лет назад здесь провели модернизацию. Второй этап проходит сейчас в рамках реализации инвестпрограммы «Один район – один проект».

Сергей Левшов, директор Обольского керамического завода:

Мы меняем технологический процесс обжига. То есть внедряем оборудование, которое нам позволит заместить до 80 процентов потребление природного газа, изменить номенклатуру выпуска продукции. Реконструкция подразумевает увеличение сушильного отделения, подразумевается полная автоматизация системы обжига на туннельной печи. По сути, усовершенствуется сам процесс изготовления кирпича. Что положительно скажется на его качестве, а соответственно, и на спросе, уверены на предприятии. Изменятся и условия работы специалистов. Новое оборудование позволит максимально автоматизировать линию, а вместе с тем плюс 26 новых рабочих мест.

Александр Бахарев, директор генподрядной организации:

На сегодняшний день где-то выполнено, по разным оценкам смотреть, в финансовом плане или техническом около 60-70 процентов всего объема работ. В принципе, к декабрю ожидаем уже выпуск продукции с учетом выхода на наладку в ноябре. Мы полностью должны все успеть. К слову, линия будет работать на твердых видах топлива. Даже похожего пока в нашей стране нет. Опыт досконально изучили в других странах. В проект вложили свыше 10 миллионов рублей.

Светлана Тимошенко, заместитель председателя Шумилинского райисполкома:

Серьезные денежные средства – это выполнение показателей инвестиций, тех задач, которые ставят перед нами вышестоящие органы. И в целом для развития республики это очень важно. Инвестиции – это драйвер развития нашей экономики.

Виктор Пралич, корреспондент:

Еще два года назад на этом здании была вывеска «Кореневская средняя школа». Сегодня это частное предприятие по производству ароматизаторов. Пробную партию здесь выпустили в начале года, а уже контракты подписаны с десятками пищевых гигантов страны.

Александр Клубков – директор завода. Предупреждает сразу: специфика продукции, натуральные ароматизаторы и идентичные натуральным, не рассчитана на глобальные масштабы производства. Поэтому здесь не увидишь десятков цехов. Но ведь главное, что замещать импорт теперь будем своим.

Александр Клубков, директор предприятия по выпуску ароматизаторов:

Наша продукция все-таки, я считаю, наукоемкая и технологичная. Для ее разработки и производства необходимо обладать специальными познаниями и иметь какие-то наработки, патенты и так далее. В Беларуси до настоящего времени ароматизаторы в основном импортировались. Но мы сейчас производим эту продукцию здесь.

Переоборудовать школьное здание в производственное была еще та задачка. Но с запуском предприятия инвестор в небольшой деревне решил сразу несколько вопросов: открыл рабочие места, их пока восемь, бывшая школа не запустеет, и, само собой, дополнительные финансовые поступления в бюджет района. К слову, местная власть на подготовительном этапе подставила плечо.

Александр Клубков:

Огромная роль в том, что мы здесь оказались и инвестировали сюда, и работаем здесь принадлежит местным властям, местному райисполкому. Они провели огромную работу. Много с нами мучились, помогали нам всячески. Мы никогда не чувствуем себя здесь бесхозными, что мы предоставлены сами себе.

Сегодня в нашей стране сформирован пул из 129 проектов в каждом регионе. Объем инвестиций на этот год должен превзойти миллиард рублей. Инициативы по вложениям разные, да и здесь, как говорится, чего душа пожелает. Вкладываются в переработку и производство сельхозпродукции, металлургию, производство машин. Однако не все регионы готовы сегодня к реализации новых бизнес-концепций, предлагая на бумаге неперспективные и неприбыльные проекты. Факты на столе у госконтроля и у нас эфире.

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Где, мы видим, по регионам есть определенные моменты, где проекты, может быть, слабые, может быть, недостаточно отработаны, мы эту роль усиливаем. Усиливаем роль облисполкома, райисполкома при формировании новых проектов. Обращаемся в Академию наук, ищем новые компетенции в этих регионах, так, чтобы задействовать там кадровый потенциал.

Светлана Панкратова, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области:

Райисполкомы пытались формально подойти к выполнению поручений главы государства. В перечень включались проекты, которые не создают новые высокопроизводительные, интересные рабочие места. Более того, пытались включить проекты, которые бесперспективны вообще. Это, например, в Лиозненском районе – по строительству ветроэнергетических установок, в Чашникском – по производству мебельного щита.