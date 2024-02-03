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«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ

03 февраля 2024 17:04
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Масштабная презентация производственного, культурного и туристического потенциала северного региона. Дни Витебской области проходят в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь, как на ладони, вся история становления и развития государственности.

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ-1

Ярким вступительным аккордом стал показ мод от Витебского индустриально-технологического колледжа. Учащиеся привезли в российскую столицу коллекцию национальных костюмов. Наряду с современной одеждой в павильоне представлены и исторические экспонаты.

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ-4

Например, древний княжеский костюм, картины Марка Шагала, подлинная полоцкая летопись. Некоторые до сих пор в деле. Например, станок для гравюр XVII века. Во всем мире таких сохранилось всего два.

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ-7

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:
В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области за последнее столетие, тысячелетие. А также познакомиться с отдельными экземплярами, экспозициями, которые больше невозможно нигде увидеть. Это все представлено в оригинале.

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ-10

Вниманию москвичей представили продукцию крупных предприятий Витебской области и туристический потенциал региона. Многие на месте заказали туры. Экспозицию региона на ВДНХ можно будет увидеть до конца месяца. А 16 февраля состоится официальное открытие с участием главы региона.

# Предприятия Беларуси # общество # Анжелика Никитина

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