«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ

Масштабная презентация производственного, культурного и туристического потенциала северного региона. Дни Витебской области проходят в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь, как на ладони, вся история становления и развития государственности.

Ярким вступительным аккордом стал показ мод от Витебского индустриально-технологического колледжа. Учащиеся привезли в российскую столицу коллекцию национальных костюмов. Наряду с современной одеждой в павильоне представлены и исторические экспонаты.

Например, древний княжеский костюм, картины Марка Шагала, подлинная полоцкая летопись. Некоторые до сих пор в деле. Например, станок для гравюр XVII века. Во всем мире таких сохранилось всего два.

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:

В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области за последнее столетие, тысячелетие. А также познакомиться с отдельными экземплярами, экспозициями, которые больше невозможно нигде увидеть. Это все представлено в оригинале.