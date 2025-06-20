Витебская область демонстрирует положительную динамику по вовлечению в хозоборот неиспользуемого госимущества

Новые эффективные подходы. Витебская область демонстрирует положительную динамику по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества. Практику работы рассмотрели на примере Бешенковичского района. С опытом эксплуатации пустующих зданий и сооружений ознакомились представители профильных организаций из всех областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство объектов здесь передают под создание новых производств. Участники семинара посетили ряд таких предприятий. Например, в бывшем здании СТО создали современный цех инкубации. Продукцию поставляют как на внутренний рынок, так и за рубеж. К слову, большинство бесхозных объектов находятся в небольших населенных пунктах. Вовлечение их в хозоборот позволяет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Практически, инициатива «Один район – один проект» на 80 % связана с вовлечением неиспользованного имущества в хозяйственный оборот. Мало где, в каких регионах реализовывая проекты, мы строили объект с нуля. В основном это подбирались бывшие здания, которые ранее не использовались, они модернизировались, реконструировались. Привлекались инвестиции на эти цели, устанавливалось оборудование, и таким образом мы приходили к реализации инициативы «Один район – один проект». Создавали новые рабочие места, которые соответственно в перспективе дадут не только наполняемость бюджета, но и достойный уровень жизни нашего населения в регионах.

Сегодня, 20 июня, участники семинара продолжат изучать положительный опыт Витебской области. В программе посещение предприятий Лепельского и Докшицкого районов.