Товарооборот Витебской области и России может превысить 12 миллиардов рублей до конца года

Товарооборот между Витебской областью и Россией по итогам семи месяцев составил более шести миллиардов рублей. Есть все предпосылки, что до конца года цифры превысят рекордные 12 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об этом сегодня, 30 августа, шла в Орше. С промышленным потенциалом региона познакомился посол России в Беларуси. Борис Грызлов побывал на инструментальном заводе. Там идет реализация инновационного проекта – выпуск торцевых фрез. Аналогов такой продукции в нашей стране нет. Соответственно, это импортозамещающий и экспортоориентированный инструмент. Современная линейка станков сегодня выпускается и на заводе «Красный Борец». 80 % высокотехнологичной продукции поставляется на российский рынок. Портфель контрактов уже сформирован на два года вперед. Интересно белорусско-российское сотрудничество и в льноводческой отрасли.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный П осол Российской Федерации в Республике Беларусь: Лен – это то, что было в прошлом одной из основных статей экспорта еще царской России. И нам необходимо, безусловно, восстановить объемы посевов льна. Сегодня это очень востребованная продукция. Есть оптимизм и понимание, что взаимодействовать предприятиям Витебской области с Российской Федерацией есть возможность. И это все будет востребовано.

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Кооперационные связи постоянно развиваются, приумножаются. У нас есть очень много взаимных интересов в части кооперации, создания новых производств как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Мы охватываем фактически на 65 % Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, Москва, Смоленск. Хотелось бы, конечно, двинуться в более дальние регионы.

Кроме оршанских предприятий, посол России в Беларуси познакомится с работой витебских промышленников. Это запланировано на завтра.