«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси» – Лукашенко поздравил Гутерриша с 80-летием ООН

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с 80-летием ООН. Как отметил Президент, наша страна принимала участие в подготовке Устава ООН и с гордостью вошла в состав государств – основателей Организации, альтернативы которой не существует и сегодня. Поэтому белорусы чувствуют ответственность за сохранение ее сильной и влиятельной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Неоднократно доказав свою эффективность в вопросах коллективного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации и содействия развитию стран мира, ООН неизменно остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска оптимальных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз» – подчеркнул Президент.