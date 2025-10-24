«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси» – Лукашенко поздравил Гутерриша с 80-летием ООН
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с 80-летием ООН. Как отметил Президент, наша страна принимала участие в подготовке Устава ООН и с гордостью вошла в состав государств – основателей Организации, альтернативы которой не существует и сегодня. Поэтому белорусы чувствуют ответственность за сохранение ее сильной и влиятельной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Неоднократно доказав свою эффективность в вопросах коллективного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации и содействия развитию стран мира, ООН неизменно остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска оптимальных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз» – подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко отметил, что очередной юбилей напоминает о необходимости продолжать эту историческую миссию, заложенную в 1945 году победой во Второй мировой войне, и далее поддерживать Организацию в укреплении международного мира и безопасности. Беларусь ценит усилия Организации и личный вклад Антониу Гутерриша в дело предотвращения конфликтов и сохранения общечеловеческих ценностей, которые лежат в основе Устава ООН. Как заверил Президент, в этой сложной деятельности генсек всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси.