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В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области

20 ноября 2024 13:37
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В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области. Там считают, что это может привести к тяжелым непредсказуемым последствиям, и призвали как можно скорее его закончить. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации, комментируя атаку ВСУ дальнобойными ракетами по территории России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области-2

Минобороны РФ сообщило, что Киев в ночь на 19 ноября нанес удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По данным ведомства, пять из них были сбиты комплексами «Панцирь», еще одна повреждена. Жертв и разрушений нет. В свою очередь, президент Турции заявил, что Анкара считает неправильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Оно ведет лишь к разрастанию конфликта. Ранее позицию Белого дома раскритиковали Венгрия и Словакия. Там назвали действия Байдена атакой на реальность.

# Международная политика # Антониу Гутерриш # Реджеп Тайип Эрдоган

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