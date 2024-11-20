В ООН обеспокоены эскалацией конфликта после ударов ATACMS по Брянской области. Там считают, что это может привести к тяжелым непредсказуемым последствиям, и призвали как можно скорее его закончить. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации, комментируя атаку ВСУ дальнобойными ракетами по территории России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны РФ сообщило, что Киев в ночь на 19 ноября нанес удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По данным ведомства, пять из них были сбиты комплексами «Панцирь», еще одна повреждена. Жертв и разрушений нет. В свою очередь, президент Турции заявил, что Анкара считает неправильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Оно ведет лишь к разрастанию конфликта. Ранее позицию Белого дома раскритиковали Венгрия и Словакия. Там назвали действия Байдена атакой на реальность.