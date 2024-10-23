Захарова назвала истеричной реакцию Украины на приезд Гутерриша на саммит БРИКС

Для Киева посещение генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем саммита БРИКС – «повод для истерики». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее МИД Украины прокомментировал намерение Гутерриша присутствовать на саммите БРИКС в Казани на фоне его отказа участвовать в конференции по Украине. Этот выбор неправильный и подрывающий репутацию ООН, считают в украинском дипведомстве.

Захарова подчеркнула, что Гутерриш регулярно участвует в подобных мероприятиях. «Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику?», – сделала акцент дипломат.