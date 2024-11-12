Генсек ООН в Баку призвал выполнить достигнутые на предыдущем климатическом саммите договорённости
Вне всяких сомнений внимание всего мира 12 ноября приковано к побережью Каспийского моря, где в столице Азербайджана собрались Президенты, главы правительств, руководители международных организаций, а еще сотни экспертов, чтобы говорить о будущем планеты. Всемирный саммит в Баку не только дискуссия о климате. Это еще одна попытка отвести мир от военной пропасти. Но все ли готовы воспользоваться этой возможностью? Едва ли. Ситуация в мире после предыдущего саммита стала только хуже. Об этом заявил наш Президент, выступая в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На климатическом саммите много представителей африканских государств, если хотите, они самые заинтересованные если не в изменении ситуации с глобальным потеплением, то хотя бы с его остановкой. Почему? Популярно объяснил на открытии пленарного заседания генсек ООН.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:
Мы видим, что не хватает урожая, растут цены на продовольствие повсюду. Мы видим несправедливость, которую можно было бы избежать. Богатые стали причиной проблемы, а расплачиваются за нее бедные. За час миллионер потребляет больше и выбрасывает больше углерода, чем человек из бедной страны за всю свою жизнь. На предыдущем саммите все мы согласились отойти от ископаемых видов топлива и стремиться к преодолению изменения климата. Пришло время выполнить обещания.
Но как? Если основные виновники (выгодополучатели, счастливые обладатели богатых недр – называйте, как хотите) продолжают добычу. Например, США. Новоизбранный Трамп обещает увеличить добычу ископаемого топлива, упростив процесс выдачи разрешений на бурение на федеральных землях, и поощрять строительство новых газопроводов. Хотя с высокой трибуны говорят о том, что вкладывать в это бессмысленно и ничто не остановит наступление «зеленой эры».
Антониу Гутерриш:
Нет смысла вкладываться в ископаемые виды топлива. Пришла «зеленая» революция, которую не остановит ни одно правительство и компания. Но нужно обеспечить справедливость этой революции.
Лукашенко ответил на вопросы журналистов о климатическом саммите: «просто говорильня».