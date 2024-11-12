Генсек ООН в Баку призвал выполнить достигнутые на предыдущем климатическом саммите договорённости

Вне всяких сомнений внимание всего мира 12 ноября приковано к побережью Каспийского моря, где в столице Азербайджана собрались Президенты, главы правительств, руководители международных организаций, а еще сотни экспертов, чтобы говорить о будущем планеты. Всемирный саммит в Баку не только дискуссия о климате. Это еще одна попытка отвести мир от военной пропасти. Но все ли готовы воспользоваться этой возможностью? Едва ли. Ситуация в мире после предыдущего саммита стала только хуже. Об этом заявил наш Президент, выступая в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На климатическом саммите много представителей африканских государств, если хотите, они самые заинтересованные если не в изменении ситуации с глобальным потеплением, то хотя бы с его остановкой. Почему? Популярно объяснил на открытии пленарного заседания генсек ООН.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Мы видим, что не хватает урожая, растут цены на продовольствие повсюду. Мы видим несправедливость, которую можно было бы избежать. Богатые стали причиной проблемы, а расплачиваются за нее бедные. За час миллионер потребляет больше и выбрасывает больше углерода, чем человек из бедной страны за всю свою жизнь. На предыдущем саммите все мы согласились отойти от ископаемых видов топлива и стремиться к преодолению изменения климата. Пришло время выполнить обещания.