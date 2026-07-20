Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ
Сегодня, 20 июля, в Шанхае завершается Всемирная конференция по искусственному интеллекту – одна из главных мировых площадок для обмена опытом в этой сфере. Белорусскую делегацию возглавил министр связи и информатизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Одним из главных итогов форума стало создание новой Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта – и Беларусь вошла в число ее 29 стран-соучредителей. Для нас это не просто формальность, а признание позиций в IT-сфере: наработки резидентов Парка высоких технологий получают выход на международный уровень и доступ к передовым научным проектам.
Такое участие – закономерное продолжение курса на сближение с Китаем. В конце июня Александр Лукашенко провел переговоры с Председателем КНР в Пекине. Тогда Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран переживают исторический пик.
Напомним, нынешний и следующий годы объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Так что за развитием искусственного интеллекта в мире Беларусь наблюдает не со стороны – а участвует в определении его будущего, опираясь на статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Пекином. Своим видением дальнейшего сотрудничества в области ИИ поделились эксперты и гости конференции в Шанхае.
«Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая.
Дмитрий Баровик, глава экспертной группы по искусственному интеллекту Национальной академии наук Беларуси:
В Китае все по-другому. Китай очень открыт миру, он показывает готовность делиться ИИ-технологиями – большими языковыми моделями, программами компьютерного зрения, робототехникой – со всеми, со всем человечеством.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:
Мы все еще в самом начале пути к полноценной возможности обсуждать глобальное управление искусственным интеллектом из-за геополитических разногласий. И я считаю, что важность данной инициативы заключается именно в том, чтобы наводить мосты, объединять страны, потому что это невозможно сделать в рамках отдельно взятого государства.
Как объявили на конференции, в ближайшие пять лет Китай предоставит партнерам пять тысяч мест для обучения специалистов в области искусственного интеллекта. Отметим, за несколько дней форум объединил больше 140 тематических площадок и почти полторы тысячи участников из разных стран.