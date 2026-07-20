Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ

Сегодня, 20 июля, в Шанхае завершается Всемирная конференция по искусственному интеллекту – одна из главных мировых площадок для обмена опытом в этой сфере. Белорусскую делегацию возглавил министр связи и информатизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Одним из главных итогов форума стало создание новой Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта – и Беларусь вошла в число ее 29 стран-соучредителей. Для нас это не просто формальность, а признание позиций в IT-сфере: наработки резидентов Парка высоких технологий получают выход на международный уровень и доступ к передовым научным проектам.

Такое участие – закономерное продолжение курса на сближение с Китаем. В конце июня Александр Лукашенко провел переговоры с Председателем КНР в Пекине. Тогда Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран переживают исторический пик.

Напомним, нынешний и следующий годы объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Так что за развитием искусственного интеллекта в мире Беларусь наблюдает не со стороны – а участвует в определении его будущего, опираясь на статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Пекином. Своим видением дальнейшего сотрудничества в области ИИ поделились эксперты и гости конференции в Шанхае.