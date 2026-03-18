Превратить отходы в доходы – в Рогачевском районе обсудили идею создания удобрения из солеотвалов

Отходы в доходы. Буквально два слова разделяют горы солеотвалов под Солигорском и песчаные поля, которые нуждаются в подпитке. Эксперимент, предложенный Президентом, вышел на стадию практических решений. Сегодня, 18 марта, в агрогородке Тихиничи на выездном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению вместе с учеными обсуждали, сколько будет стоить такой проект, где появятся опытные площадки и какие технологии будут использовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что первой площадкой для аграрного эксперимента станет Острошицкий Городок Минского района. Там на участке в 20 гектаров планируют повысить плодородие песчаных почв с помощью отходов калийных солей, торфа и органических удобрений. Испытания начнут с посевов кукурузы, а сами исследования рассчитаны как минимум на два года. Похожие опыты могут провести и в Гомельской области – с использованием фосфогипса, который остается после работы химического производства. Об итогах обсуждения и о том, как отходы промышленности могут превратиться в ресурс для сельского хозяйства – расскажет Анна Корольчук.

Белые горы Солигорска – миллионы тонн отходов калийного производства, которые сегодня рассматривают как сельскохозяйственный актив. Идею использовать солеотвалы для оживления бедных почв на прошлой неделе озвучил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я даже подумал: а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать и что получится? Наверное, хуже не будет. Там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения. Надо поэкспериментировать, заняться этим. То, что это будут лучшие почвы – это точно, улучшение будет для почв. Но насколько это экономически обосновано, надо поэксперементировать. Я готов понаблюдать.

Тонкости проведения эксперимента сегодня обсудили с представителями Национальной академии наук. С первого взгляда задача кажется простой: смешай отходы калийных руд, органику и торф и получи удобрение для песчаных почв. Тем более, что залежей торфа в Беларуси почти 2,5 миллиарда тонн. Но ученые сразу расставили точки над «i»: каждый из этих компонентов надо доработать, прежде чем вносить в землю. И делать это аккуратно.

Юрий Шашко, директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук беларуси:

Что касается глиняно-солевых шламов – отходов производства «Белкалия» – там не все так просто. И в первую очередь с точки зрения экологии – содержит большое количество натриевых солей, это может привести к засолению наших почв. Также очень важна здесь и экономика процесса, потому что доставка одной тонны, если концентрированное удобрение – это одна цена, а если мы везем отходы, в которых мы содержали действующие вещества значительно меньше, то это совершенно другая цена.

Глинисто-солевые шламы – это жидкие отходы обогащения калийных руд, именно они представляют интерес для агрономии. Но доля активного вещества в них мала, по сравнению с концентрированным удобрениями – на одну тонну полезных элементов приходится до 10 тонн воды и пустой породы. Если такое сырье находится далеко, то затраты на логистику не оправданы. Но уникальные свойства не оставить без внимания. Во-первых, они сработают как мелиорант, позволяя песчаным почвам лучше удерживать влагу. Во-вторых, шламы могут связывать радионуклиды. Значит, есть шанс вернуть в оборот земли, пострадавшие от аварии на ЧАЭС.