Мир слова и книг! «Международный квартал» открылся на Минской книжной выставке-ярмарке

Книга как пространство диалога культур. Минск на этой неделе стал точкой притяжения для издателей, писателей и читателей со всего мира. На 33-й Международной книжной выставке-ярмарке 19 марта официально открылся «Международный квартал» – площадка, где представлены издания стран ближнего и дальнего зарубежья: от классических шедевров до современных бестселлеров и эксклюзивных изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес к мировой литературе в Беларуси стабильно растет. Только за 2025 год в стране выпускались книги на 25 языках, что отражает запрос общества на расширение культурного горизонта и открытость к глобальному литературному процессу. «Международный квартал» – это не только экспозиция, но и живая коммуникация: встречи с издателями, авторские презентации, автограф-сессии и возможность услышать из первых уст, как рождаются книги. Чем сегодня удивляет книжный форум и какие издания вызывают наибольший интерес у посетителей — в репортаже Алины Мычко.

О чем рассказывает самый большой в мире эпос? На каком языке говорит древняя мудрость? И что скрывают закрытые фонды посольств? Все ответы в международном квартале Минской выставки. Здесь слово становится мостом между континентами. Масштаб впечатляет – 22 страны и более 500 участников. И каждый привез что-то по-настоящему уникальное. Например, стенд Казахстана – это не просто книги, а воплощенная на бумаге философия великой степи. Впервые на белорусском языке. Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Особое внимание в 2026 году странам Содружества. 35-летие СНГ – одна из главных тем выставки 2026 года. Закономерно, что стенд России – один из самых масштабных и посещаемых. Здесь собрано более 250 изданий – от классики до современной прозы. Но есть экземпляр, за которым готовы выстраиваться очереди.

Константин Чеченев, генеральный директор издательства (Россия):

Книга, которая вызвала большой интерес, и в прошлом году, и в этом, называется «Летопись Победы». Эта книга издана к юбилею Победы в прошлом году, где рассказывается о самых значимых наших победах во время войны. Я думаю, что всем читателям белорусским понравится. Тем более, книги продаются по очень хорошим ценам. Значительно дешевле, чем в магазинах они стоят.

Настоящие сокровища «Международного квартала» – это уникальные издания из закрытых фондов, которые обычно скрыты от глаз публики.

Алина Мычко, корреспондент:

Это изящное издание невозможно найти в книжных магазинах. Оно выпущено ограниченной серией и сегодня хранится в посольстве Исламской Республики Иран. Книга рассказывает о творчестве великого художника Махмуда Варшчияна. Его картины поражают витиеватостью, а сама книга – историей и уникальным полиграфическим исполнением.

Кульминацией этого дня стала презентация изданий, которые уже сейчас можно назвать нашумевшими новинками. Настоящий ажиотаж вызвала книга «Дипломатия без шаблонов: непридуманные истории» Зои Колонтай. Это не просто мемуары, а редкая возможность заглянуть за кулисы международных отношений.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Знаете, для меня лично сразу непонятно было, ну как в дипломатии без шаблонов? Мы связаны рамками, определенными заявлениями, согласованными позициями, где даже слово порой переставить нельзя. Но авторы нашего сегодняшнего сборника докажут, что обладая определенными способностями, навыками, умениями, можно пополнить инструментарий своих дипломатических навыков и открыть двери в те сферы или навязать контакты с теми собеседниками, с которыми без музыки, без поэзии, без живописи познакомиться просто было нереально.