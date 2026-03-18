Море цветов и приветственный адрес от Президента! Как встретили белорусских паралимпийцев в Минске?

Они стали героями, их встретили как героев. Белорусские паралимпийцы вернулись с Игр в Италии. На «Белом старте» были завоеваны золото и серебро. Обе награды принес лыжник Роман Свириденко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О состоявшихся победах и планах на новое четырехлетие Юлия Силипицкая.

Томительное ожидание, разговоры, улыбки в предвкушении долгожданной встречи. Дебютант Роман Свириденко, готовился к паралимпиаде в дали от дома, а его мама поддерживала на расстоянии.

Ирина Свириденко, мама Р. Свириденко:

Сердце захлебывается. Мой сын стал самостоятельным мужчиной. Паралимпийский спорт – всегда пример мужества и стойкости, а победы очень вдохновляют всех спортсменов.

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта Беларуси:

Впервые за долгое время на соревнованиях такого уровня прозвучал гимн Республики Беларусь, развивался флаг. Вызывает только трепетные чувства, которые не передать словами, их можно только пережить. Очень хочется поддерживать этих людей. Они настоящие герои, которые показывают пример, как нужно добиваться результатов и как нужно ценить жизнь.

Хлеб, соль, громкие аплодисменты, море цветов и приветственный адрес от главы государства – так встречали ребят вернувшихся с главного форума. Итальянская паралимпиада стала первым большим стартом для наших спортсменов после возвращения на международную арену. Всего их было четверо, кто представил Беларусь на зимнем мультифоруме, и пусть в прошлом именитые девчата, не смогли сразу показать свой класс в Италии, они отдали силы поддерживая молодого Романа.

Лидия Лобан, участница Паралимпийских игр:

Мы очень переживали, мы очень гордимся нашим Романом и желаем ему дальнейших побед. Очень благодарны нашему государству за поддержку. Будем готовиться, не покладая рук.

Валентина Бирило, участница Паралимпийских игр:

Опять ввели в эту борьбу, опять почувствовали вкус борьбы, самой настоящей, на высоком уровне. И, конечно, хочется еще и еще. 17 общекомандное место и в белорусской паралимпийской летописи теперь 37 наград с зимних мультифорумов.