Строительство двух жилых домов в квартале улиц Ангарской и Магнитной будет завершено в 2026 году

Строительство жилья остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в нашей стране. К 2030 году Беларусь планирует выйти на новый стандарт обеспеченности жильем – 33 квадратных метра на человека. В 2026 году в Минске возводят 83 жилых дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идет строительство и в Заводском районе. В квартале улиц Ангарской и Магнитной вырастут две многоэтажки. Они рассчитаны почти на 300 квартир. Сейчас монтажники возводят восьмой этаж одной из высоток. На площадке второго дома готов цоколь первой секции. В ближайшие дни начнет работу башенный кран для возведения основных конструкций. Строительство ведется без перерывов на выходные. Сдать обе многоэтажки планируют в декабре. Это будут последние из восьми домов, возводимых в микрорайоне с 2023 года.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:

В настоящее время ведется строительство двух жилых домов общей площадью 22 тысячи, которые будут введены в эксплуатацию в декабре текущего года. Данная застройка также была предусмотрена и уже введены в эксплуатацию два многоуровневых паркинга на 292 машиноместа каждый и объекты социального обслуживания.

В планах на 2026 год – возвести в столице более 36 тысяч квадратных метров арендного жилья и 28 тысяч квадратов для тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Кроме того, направление на строительство получат 660 многодетных семей.