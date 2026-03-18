Муковозчик: вера и идеология – достаточно близкие понятия. А TikTok – это инструмент зарабатывания бабла

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Андрей Муковозчик, наставник команды «Но...», писатель, обозреватель «СБ. Беларусь Сегодня»:
Можно ли проповедовать через соцсети? Я хочу вас, будущих молодых управленцев, депутатов, агитаторов и пропагандистов, немножко сдвинуть в область идеологии. Идеология, одно из определений – это вера в свои идеи и продвижение их в общество. Так что здесь мы далеко от темы не уходим. Это тоже вера.
Вы не можете проверить все отчеты правительства. В определенном смысле мы верим государству, и поэтому делаем очень многие вещи, принимая это все на веру. Поэтому вера с идеологией достаточно близки.
Отец Михаил сказал, что TikTok есть инструмент миссионерства. И здесь лежит большой соблазн и большая ошибка – нам подсовывают с Запада все больше и больше удобных инструментов. Интернет, мобильные телефоны, гаджеты, ноутбуки, планшеты, соцсети – это все инструменты. Инструменты ли это миссионерства? Нет. Это все инструменты – я называю интернет, соцсети и гаджеты дьявольской триадой. Это все инструменты продвижения западных ценностей. То есть подмены нашей веры какой-то другой.
Андрей Муковозчик:
Уже даже сам этот процесс должен быть противен. Мы его должны отторгать. На базовом уровне, не обсуждая дальше. Если говорить про TikTok, то это инструмент зарабатывания бабла. Причем не нами. Мы, листающие TikTok, просто являемся еще одним винтиком, который дает рекламодателям больше денег за рекламу, а владельцам соцсетей – больше денег за трафик. Ничего больше в этом TikTok нет. Все остальное это мы сами туда придумываем.
Вопрос. Может ли западный инструмент, призванный нести сюда западные ценности и служащий в первую и главную очередь для зарабатывания бабла, служить вообще инструментом миссионерства, то есть проповедование каких-то идей, веры? По-моему, нет.
Мы про базу говорим. Вера и идеология – это база, это внутри, это тот стержень, на котором мы стоим. Есть правда, есть неправда. Есть свои, есть чужие. Есть Беларусь и есть Запад, который хочет эту Беларусь поставить в очередь за литовцами, за поляками, за украинцами. Следующими, последними в этой цепочке.
И в этом смысле я бы просто воздержался, насколько это возможно, от использования западных инструментов. Отверткой гвозди не забивают. Хотите забить гвоздь по шляпку, а мы говорим о вере, об идеологии, – берите другие инструменты.
Михаил Стреха: если у человека есть талант, он может проповедовать, используя социальные сети.