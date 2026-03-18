Муковозчик: вера и идеология – достаточно близкие понятия. А TikTok – это инструмент зарабатывания бабла

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Андрей Муковозчик, наставник команды «Но...», писатель, обозреватель «СБ. Беларусь Сегодня»:

Можно ли проповедовать через соцсети? Я хочу вас, будущих молодых управленцев, депутатов, агитаторов и пропагандистов, немножко сдвинуть в область идеологии. Идеология, одно из определений – это вера в свои идеи и продвижение их в общество. Так что здесь мы далеко от темы не уходим. Это тоже вера.

Вы не можете проверить все отчеты правительства. В определенном смысле мы верим государству, и поэтому делаем очень многие вещи, принимая это все на веру. Поэтому вера с идеологией достаточно близки.

Отец Михаил сказал, что TikTok есть инструмент миссионерства. И здесь лежит большой соблазн и большая ошибка – нам подсовывают с Запада все больше и больше удобных инструментов. Интернет, мобильные телефоны, гаджеты, ноутбуки, планшеты, соцсети – это все инструменты. Инструменты ли это миссионерства? Нет. Это все инструменты – я называю интернет, соцсети и гаджеты дьявольской триадой. Это все инструменты продвижения западных ценностей. То есть подмены нашей веры какой-то другой.