«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.

Анна Мешкова из деревни Новосады Борисовского района приехала поступать в БНТУ. Документы подала на энергетический факультет. Выбор специальности у девушки весьма актуальный и, с учетом новых атомных веяний, перспективный.

Середина лета – жаркое время не только по погоде. 50 вузов страны и около 150 ссузов в ожидании новых лиц.

Анна Мешкова, абитуриент БНТУ: У меня есть мечта – стать министром энергетики. Можно сказать, что я с самого детства хотела стать, как моя крестная, переводчиком с испанского языка, может быть, с английского. Но что-то пошло не так и меня стало тянуть в более технические профессии, такие как проектирование, эксплуатация атомных электростанций, электроснабжение.

В БНТУ планируют принять всего около 4 500 абитуриентов, из них 30 % – платники. Желающим поступить сюда на дизайн нужно торопиться, сроки – по 26 июля. Кроме ЦТ, при поступлении оценивают творчество: композицию, рисунок и чертеж. Около 400 ребят повысили свой шанс на зачисление, пройдя подготовительные курсы вуза.

Андрей Сафонов, ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ, декан машиностроительного факультета:

Есть категория абитуриентов, которые имеют право поступать без вступительных испытаний, то есть не сдавая абсолютно никакие испытания – ни внутренние, ни ЦТ. Это категория абитуриентов, которые являются победителями международных различных олимпиад. Перечень этих олимпиад регламентирует Министерство образования.

Ребятам, кто в числе первых подали здесь документы, студенческий профсоюз подарил блокнот с логотипом. QR-код на обложке приводит на страницы молодежных соцсетей. Здесь все про жизнь университета. Абитуриент быстро адаптируется и становится частью большой команды.