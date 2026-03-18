Национальный художественный музей и А1 запустили диджитал-проект «Галерея оживших картин»

Иногда, чтобы увидеть будущее, нужно всего лишь по-новому взглянуть на прошлое. Национальный художественный музей и компания A1 презентовали уникальный проект, аналогов которому в Беларуси еще не было: «Галерея оживших картин». Название говорит само за себя. Не просто выставка, а портал в другое измерение. Элла Маркевич – об искусстве без границ.

Пен, Бархатков, Хруцкий. Полотна великих белорусских художников буквально «ожили» на глазах. С помощью моушн-дизайна, цифровой анимации и смелости Национального художественного музея и компании А1 классика встретилась с диджитал-миром. Объем, динамика, выразительность. А актеры, застывшие в точных позах персонажей, окончательно стерли грань между реальностью и искусством.

Действительно, это очень хорошо, потому что это может продвинуть в массы творчество. Теперь уже не будут люди интересоваться только историей. Они будут включать еще и свое воображение.

Мне кажется, это как раз такой пример того, как правильно используются технологии. Большое удовольствие за таким наблюдать. И, в принципе, это дает нам возможность увидеть что-то новое в этих картинах. За этим «волшебством» полгода кропотливого труда. Художники и дизайнеры искали тот самый баланс между технологиями и искусством. Задача – сохранить фактуру мазка, игру света и ту самую душу, которую автор вложил в полотно столетия назад. Сделать движение живым и естественным на финальном этапе помогли нейросети.

Ольга Шафаренко, заместитель генерального директора по финансовым вопросам А1:

Компания А1 очень рада поддерживать разные проекты в сфере искусства. Нам важно было показать, что технологии – это не враг искусству. Это, наоборот, помощник. Они помогают искусству говорить современным языком, оживляя, делая ближе новому поколению, чтобы все увидели, какие прекрасные художники у нас есть, какие прекрасные полотна они создавали. И этим еще больше зародить любовь к искусству, прийти в этот музей, посмотреть картины, узнать что-то новое на стыке. На стыке современности, на стыке классики, потому что в этом наша сила. Когда мы соединяем, кажется, несоединимое и получаем что-то намного большее. Выбор полотен не был случайным – в проект вошли самые любимые и популярные работы белорусских художников. И это только начало.