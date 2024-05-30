Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам

Выпускники по всей стране сдавали второй централизованный экзамен. Сегодня, 30 мая, проверяли знания по русскому и белорусскому языкам. На испытания по этим предметам зарегистрировались 55 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А выпускники прошлых лет писали сегодня тестирование. В 2024 году ЦЭ и ЦТ проходят в единые сроки. Все, чтобы создать равные условия для абитуриентов. Так, испытания стартовали по всей стране одновременно, в 11:00. Они проходили на базе высших, средних и средних специальных учреждений образования. Всего 144 пункта для экзамена и 40 для тестирования. Самый крупный развернулся в БНТУ. Здесь на испытание зарегистрировались более 3 000 человек. Выпускники и абитуриенты начали приходить еще за час до начала, чтобы пройти пропускной режим, найти нужную аудиторию и собраться с мыслями.

Сабина Гасымова, абитуриент:

Весь год, начиная с сентября, мы на уроках периодически что-то решали, дома решала тесты, учили правила, которые нам понадобятся, поэтому с сентября… Больше, чем полгода прошло.

– Волнуетесь?

– На самом деле не очень: волнение, как правило, отнимает баллы, в этом нет никакого смысла. Тем более я уверена в своих знания.

Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:

Велась подготовка для данного мероприятия не только в рамках БНТУ, но и республиканском масштабе в феврале проводился репетиционный централизованный экзамен, когда абитуриенты и оргкомиссии отшлифовывали свои навыки. Одни в написании тестов, другие – в организации этого процесса.