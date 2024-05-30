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Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам

30 мая 2024 11:10
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Выпускники по всей стране сдавали второй централизованный экзамен. Сегодня, 30 мая, проверяли знания по русскому и белорусскому языкам. На испытания по этим предметам зарегистрировались 55 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам-1

А выпускники прошлых лет писали сегодня тестирование. В 2024 году ЦЭ и ЦТ проходят в единые сроки. Все, чтобы создать равные условия для абитуриентов. Так, испытания стартовали по всей стране одновременно, в 11:00. Они проходили на базе высших, средних и средних специальных учреждений образования. Всего 144 пункта для экзамена и 40 для тестирования. Самый крупный развернулся в БНТУ. Здесь на испытание зарегистрировались более 3 000 человек. Выпускники и абитуриенты начали приходить еще за час до начала, чтобы пройти пропускной режим, найти нужную аудиторию и собраться с мыслями.

Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам-4

Сабина Гасымова, абитуриент:
Весь год, начиная с сентября, мы на уроках периодически что-то решали, дома решала тесты, учили правила, которые нам понадобятся, поэтому с сентября… Больше, чем полгода прошло.
– Волнуетесь?
– На самом деле не очень: волнение, как правило, отнимает баллы, в этом нет никакого смысла. Тем более я уверена в своих знания.

Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам-7

Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:
Велась подготовка для данного мероприятия не только в рамках БНТУ, но и республиканском масштабе в феврале проводился репетиционный централизованный экзамен, когда абитуриенты и оргкомиссии отшлифовывали свои навыки. Одни в написании тестов, другие – в организации этого процесса.

Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам-10

За ходом испытаний следили преподаватели и сотрудники Комитета госконтроля. Особое внимание целостности пакетов с тестовыми заданиями и бланками. Финальным испытанием для выпускников станет централизованное тестирование еще по одному предмету на выбор. Участники, не явившиеся на испытание либо освобожденные от него по уважительным причинам, смогут сдать ЦЭ или ЦТ в резервные дни: 19, 21, 23 июня.

# Вступительная кампания # общество # Андрей Сафонов

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