Левшунов отметился в НХЛ очередных ассистом

Артем Левшунов получил рекордное для себя время на льду и отметился ассистом в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но «Чикаго» не устояло под напором «Миннесоты» – 3:4 в овертайме.

Белорус приложил клюшку к заключительной шайбе команды, выдав пас-конфетку на Конора Бедарда. Он, в свою очередь, вывел на ударную позицию Фрэнка Назара. Последний не промахнулся. Наш защитник действовал в первой паре. Айстайм составил почти 27 минут. В текущем чемпионате Левшунов набрал 24 очка в 62 противостояниях.