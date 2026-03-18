ГАИ проводит проверку автобусов и маршруток в Минске

Усиленный контроль. В Минске инспекторы ГАИ проверяют водителей автобусов и маршруток. Также для наблюдения используют камеры Республиканской системы мониторинга безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Смотрят на техническое состояние транспорта и на то, как водители соблюдают правила. Особое внимание к маршрутным транспортным средствам. Инспекторы следят, исправны ли автобусы, не нарушают ли водители ПДД. Также контролируют, уступают ли другие водители дорогу общественному транспорту и не выезжают ли на выделенные полосы.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы обращаем внимание и на водителей остальных транспортных средств, передвигающихся рядом в городе с маршрутными транспортными средствами. Напоминаем, что есть отдельно выделенная полоса общественного транспорта, предназначенная для движения конкретно этого типа транспортных средств. Напоминаем о том, что водителю при перевозке пассажиров необходимо неукоснительно соблюдать дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, избегать резкие остановки, быстрые разгоны и излишние маневры.

В ГАИ напоминают: в автобусах и маршрутках лучше держаться за поручни. Если водитель резко затормозит, можно упасть и травмироваться. В случае происшествия необходимо сообщить водителю – он вызовет скорую и сообщит в ГАИ.