В Беларуси объявлен конкурс на лучшее промышленное предприятие

Промышленность Беларуси – один из драйверов роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль формирует более четверти ВВП. В пятилетку качества ей особое внимание.
Промышленность Беларуси – один из драйверов роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль формирует более четверти ВВП. В пятилетку качества ей особое внимание.
Чтобы развить здоровую конкуренцию среди предприятий и стимулировать инновационный подход в производстве, в стране объявлен конкурс «Лидеры промышленности». На суд жюри участники представят свои проекты. Победителей определят по нескольким критериям, включая оригинальность задумки, экономическую эффективность и инновационность. Для производителей это возможность показать свои достижения, а также обменяться опытом.
Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:
Именно на конкурсной основе проявляется лучшее качество предприятий. Безусловно, вторая составляющая – это реклама. Как бы ни было, но это так, это важно. Реклама наших промышленных предприятий на нашем зарубежном рынке. Но и еще, может быть, самое важное, особенно для меня как представителя вузов, – это взаимосвязь производства и образования.
Татьяна Сахнович, заведующая кафедрой инженерной экономики Белорусского национального технического университета:
Надеемся на расширение географии участников. Очень серьезно подтянулись регионы, области наши. Брестская область хорошо добавилась, Гомельская область, Минск.
Подведение итогов конкурса «Лидеры промышленности Беларуси» состоится в мае. На звание лучших претендуют десятки производителей.