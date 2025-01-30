В Беларуси объявлен конкурс на лучшее промышленное предприятие

Чтобы развить здоровую конкуренцию среди предприятий и стимулировать инновационный подход в производстве, в стране объявлен конкурс «Лидеры промышленности». На суд жюри участники представят свои проекты. Победителей определят по нескольким критериям, включая оригинальность задумки, экономическую эффективность и инновационность. Для производителей это возможность показать свои достижения, а также обменяться опытом.

Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:

Именно на конкурсной основе проявляется лучшее качество предприятий. Безусловно, вторая составляющая – это реклама. Как бы ни было, но это так, это важно. Реклама наших промышленных предприятий на нашем зарубежном рынке. Но и еще, может быть, самое важное, особенно для меня как представителя вузов, – это взаимосвязь производства и образования.