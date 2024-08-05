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Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму

05 августа 2024 07:15
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Вступительная кампания завершается. Накануне опубликованы списки зачисленных на платную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму-1

В БНТУ приняли около 4 300 человек. Почти 150 из них на платной основе. В 10 раз увеличилось количество поступивших выпускников технопарка. Выросло и количество зачисленных на целевые места. Всего более 260 человек.

Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму-4

Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ:
Наиболее высокие проходные баллы, что не может не радовать, в этом году были отмечены на энергетическом факультете, также на факультете информационных технологий и робототехники. Отличительной особенностью этой вступительной кампании является то, что уже за день до последнего дня подачи документов многие технические специальности, технические факультеты уже закрыли свои места.

Всего по стране более 50 тысяч абитуриентов уже в статусе первокурсников. Самыми востребованными специальностями в этом году стали мировая экономика, стоматология, информатика и программная инженерия.

# Вступительная кампания # общество # Андрей Сафонов

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